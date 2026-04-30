Un transporte con ganado vacuno volcó en el medio rural

Entrado el anochecer de este miércoles 29, el servicio de emergencia de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio fue advertido de un accidente vial en el medio rural en camino real detrás de la localidad de 12 de Octubre, donde se había producido el vuelco de un camión jaula con ganadería vacuna en su interior.

Conforme se conoció por testimonios recabados, el conductor radicado en 9 de Julio, no sufrió lesiones alguna, fue a dar paso a otro transporte y es cuando el acoplado se sale del camino y vuelca

El hecho sucedió, en cercanías del Establecimiento «Santa María» de ese Cuartel, y producto del accidente algunos animales murieron aplastados, y otros fueron sacados del acoplados vivos.

Intervino Patrulla Rural 9 de Julio, además de Bomberos Voluntarios con el móvil 8.