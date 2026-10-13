Seguridad vial: Fuertes operativos por alcohol 0 al volante durante el fin de semana

La Municipalidad de 9 de Julio, a través de la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito, llevó adelante durante el fin de semana distintos operativos de control preventivo en la localidad de French, en el marco del evento popular desarrollado en la comunidad.

Los procedimientos se realizaron de manera conjunta entre la Policía Comunal, la Policía de Seguridad Vial, la Dirección de Tránsito, la Guardia Urbana Municipal (GUM) y un grupo de inspectores del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

Los controles se desplegaron en el acceso por Ruta Nacional 5 y en el ingreso por Avenida Mitre desde la Ruta Provincial 65.

Durante el conjunto de los operativos realizados a lo largo del fin de semana, se efectuaron controles de documentación de vehículos y pruebas de alcoholemia. Como resultado, 13 pruebas de alcoholemia resultaron positivas, y se procedió a la infracción de los conductores.

Desde el área se recuerda la importancia de la conducción responsable y se insiste en que si se consume alcohol, no se debe conducir, en cumplimiento de la normativa de Alcohol Cero al volante vigente en la provincia de Buenos Aires.