El Comité de Cuenca del Río Salado a traves de la Sub Cuenca A3 se reunió este viernes en la vecina ciudad de Bolivar, y del que participo la Intendente Municipal Maria Jose Gentile, donde al mandataria comunal volvio a solicitar solicitó la regularización y la intervención de este curso de agua de 40 kilómetros que atraviesa Dudignac y Morea.

Solicitud que el Comité de Cuenca aprobó el pedido y el área técnica de Hidráulica de la Provincia evaluará la situación.

El pedido es de vieja data, la construcción de este canal como tantos otros realizados en tiempos de inundaciones sin la anuencia de las autoridades provinciales, obligo por la situación que se da, en este caso en esa zona del distrito de 9 de Julio, en que se atendiera el reclamo de productores de la zona.

Precisamente, un grupo de productores había solicitado a Gentile por esta obra, y en la reunion de las Sub Cuenca A1 y A2 en Bragado, estos productores habían acudido, presionando para que esto sea real.



En cuanto al planteo del Municipio de 9 de Julio, se recibe el respaldo y el área técnica de la Dirección Provincial de Hidráulica evaluará la situación del canal para analizar las intervenciones necesarias y avanzar en una posible solución.

El pedido resulta de especial importancia para prevenir posibles inundaciones en las zonas de influencia del canal, tanto en los sectores urbanos y los caminos como en las áreas productivas, reduciendo los riesgos que podrían generar las dificultades en el escurrimiento del agua.

Del encuentro participaron representantes de la Autoridad del Agua, la Dirección Provincial de Hidráulica y funcionarios de los municipios de Bolívar, Tapalqué, 25 de Mayo, Olavarría, Roque Pérez, Bragado, Las Flores, General Alvear, Saladillo, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares y Nueve de Julio.

Durante la reunión también se abordaron el avance de obras hidráulicas, el estado hídrico de la región y la saturación de los suelos.

Asimismo, se informó sobre la instalación de nuevas estaciones automáticas de monitoreo para fortalecer el análisis y la prevención de riesgos hidrometeorológicos.