Seguridad Vial: El Municipio reafirmo sus políticas sobre el area

La Municipalidad de Nueve de Julio continúa fortaleciendo las políticas de seguridad, prevención y orden en el distrito, a través de un trabajo articulado entre la Policía, la Guardia Urbana Municipal (GUM), la Dirección de Tránsito, los centros de monitoreo y las distintas áreas municipales.

En este marco, esta mañana, la Intendente María José Gentile, en el marco de una rueda de prensa ofrecida sobre el frente del Palacio Municipal, destacó que la incorporación de nuevos efectivos policiales representa un refuerzo para una política que se viene desarrollando desde el inicio de la gestión.

“Esto es un relanzamiento de una política de seguridad y de orden que venimos llevando adelante”, señaló, remarcando como ejes centrales la educación, la prevención y la presencia del Estado en el espacio público.

Gentile puso especial énfasis en las acciones de educación vial que se desarrollan en las escuelas y que también se proyectan junto a los clubes, con el objetivo de alcanzar a una mayor cantidad de niños y jóvenes.

Asimismo, destacó el despliegue preventivo en la zona céntrica y los barrios, como así también el refuerzo de la seguridad en las localidades del partido.

En este sentido, anticipó que se trabaja para contar próximamente con un destacamento activo en El Provincial y para descentralizar la Patrulla Rural hacia la localidad de Dennehy, iniciativa que se encuentra a la espera de la autorización del Ministerio de Seguridad.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad, Fabián Beltrán, valoró la incorporación de recursos y el trabajo conjunto entre las distintas fuerzas.

“Es un aporte muy importante desde el punto de vista de la prevención, de la presencia del Estado Municipal en el espacio público y del control”, sostuvo.

También destacó la recuperación de dos motos policiales que se encontraban fuera de servicio, permitiendo nuevamente el funcionamiento del grupo de apoyo motorizado.

Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de sostener una presencia permanente y coordinada en todo el partido. En ese sentido, remarcaron el balance positivo de los operativos realizados durante el último fin de semana, que incluyó actividades de la Sociedad Rural, encuentros deportivos, carreras automovilísticas, espectáculos y otros eventos que convocaron a una gran cantidad de vecinos.

Beltrán destacó además el trabajo realizado para ordenar el estacionamiento de motos y los controles preventivos, señalando una disminución de las denominadas “hordas de motos” que generaban molestias durante la noche.

“Aspiramos a que las fuerzas municipales y policiales trabajen en forma mancomunada, con operativos diarios y dispositivos potenciados durante los fines de semana”, expresó.

Finalmente, adelantó que durante la celebración de “Oktober French”, a desarrollarse el próximo fin de semana, se reforzarán los controles de tránsito y alcoholemia, con apoyo del Ministerio de Transporte de la Provincia, como parte de las acciones destinadas a garantizar la seguridad y el orden durante los eventos que se desarrollan en el distrito.