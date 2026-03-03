Seguridad en alimentos: Abren un curso para Carnicerías en manipulación de productos cárnicos

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección general de Bromatología, informa que se llevará a cabo la capacitación obligatoria “Manipulación segura de alimentos para carnicerías”, destinada al personal que se desempeña en comercios de este rubro del distrito, y dictado por profesionales del Instituto Superior Experimental de Tecnología Alimentaria (ISETA).

La formación tiene como objetivo fortalecer las buenas prácticas de manipulación de alimentos, prevenir enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) y reducir riesgos asociados a la contaminación de productos cárnicos, incluyendo la prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH).

La modalidad será presencial y está dirigida a quienes ya cuenten con el curso de manipulación de alimentos aprobado.

Las jornadas se dictarán los días jueves 19 y 26 de marzo, viernes 20 y 27 de marzo, y martes 31 de marzo, en el horario de 13:00 a 16:00 horas, en Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano”.

Cabe destacar que el curso tiene carácter obligatorio para la obtención y/o renovación de la habilitación correspondiente, conforme a lo establecido en la Ordenanza N° 7465/2025, en tanto que los interesados pueden inscribirse a través del siguiente link: https://forms.gle/JxuCRPKrsjEkGhTB9