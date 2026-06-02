El Palacio Municipal sigue recibiendo alumnos del distrito

En la mañana de este lunes 1, alumnos del Jardín de Infantes del Colegio Marianista San Agustín visitaron el Palacio Municipal, a fin de recorrer y conocer el mismo, interiorizándose especialmente por la importancia del reciclado de residuos y la necesidad de separar en nuestros hogares.

Fueron recibidos por la Intendente Municipal, María José Gentile y funcionarios del Gabinete Municipal, quienes compartieron un grato momento con los pequeños y sus docentes.