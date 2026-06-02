Municipalidad recuerda los vencimiento s de Tasas

La Municipalidad de Nueve de Julio informa a los contribuyentes el cronograma de vencimientos de las tasas municipales correspondientes al mes de junio de 2026.

De acuerdo con el calendario establecido, las fechas de vencimiento son las siguientes:

Red Vial: 10 de junio.



Seguridad e Higiene: 10 de junio.



Servicios Urbanos: 15 de junio.



Servicios Sanitarios: 15 de junio.



Desde el municipio se recuerda la importancia de mantener al día el pago de las tasas, ya que estos recursos permiten sostener y mejorar los servicios que se brindan diariamente a la comunidad.

Por consultas o mayor información, los vecinos pueden comunicarse vía WhatsApp al 2317-621234.