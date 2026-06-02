La Dirección de Gestión Ambiental cuenta con nuevo Director

Desde la Municipalidad de 9 de Julio informaron que la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, puso en funciones al nuevo Director general de Gestión Ambiental del municipio, Marcelo Unsain, quien tendrá a su cargo la coordinación y funcionamiento de la planta de separación de residuos, en reemplazo de María Angélica Merlino.

Unsain es Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo y cuenta con una amplia trayectoria en gestión operativa, logística pesada y procesos industriales, experiencia que aportará al fortalecimiento de las políticas ambientales que lleva adelante el municipio.

Conforme se conoce, Unsain trabajo en empresas locales y de la zona en lo que hace a la seguridad del trabajo. Tras la asunción, según la gacetilla municipal, la Intendente impartió directivas para avanzar en la mejora de los circuitos de trabajo y profundizar las acciones que se vienen desarrollando en materia de recuperación y valorización de materiales, como así también la promoción de campañas activas de separación responsable y compostaje.

En este sentido, se destacó especialmente el rol de los vecinos, quienes constituyen un eslabón clave dentro de toda la cadena de gestión ambiental.

La nueva etapa buscará consolidar un sistema más eficiente, promoviendo una mayor participación comunitaria y optimizando los recursos destinados a la gestión de los residuos urbanos.