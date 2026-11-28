La posibilidad de construir un gran frente opositor para enfrentar a Javier Milei comenzó a ganar lugar en el discurso de dirigentes de distintos espacios políticos. Referentes del radicalismo, el peronismo, el PRO y la Coalición Cívica coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una coalición amplia, capaz de reunir a sectores con diferencias y ofrecer una alternativa al Gobierno nacional.

El planteo tuvo lugar durante un encuentro realizado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reunió a expertos internacionales, dirigentes políticos y representantes de la cultura para analizar cómo se derrotó a la ultraderecha en Estados Unidos, Brasil, Francia y Hungría. El panel de cierre tuvo como protagonistas a Martín Lousteau, Guillermo Michel, Juliana Di Tullio, Gabriel Katopodis, Emilio Monzó y Maximiliano Ferraro, quienes dejaron distintas definiciones sobre el futuro de la oposición argentina.

Uno de los planteos más contundentes llegó de parte del diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, quien sostuvo que “es necesario crear una coalición que nos permita imaginar un futuro mejor”. Para el dirigente, ese objetivo requiere que los distintos sectores aprendan a ceder y reconocer tanto los errores como los aciertos de quienes piensan diferente.

En ese sentido, consideró que el gobierno de Milei llevó al país a “un estado de anormalidad que nos hizo despertar” y llamó a aprovechar ese escenario para generar nuevos liderazgos capaces de nuclear a las mayorías. “Nunca vi un Gobierno que ajuste en forma brutal y se burle de la gente”, disparó.

Desde el peronismo, el diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel también se pronunció a favor de una construcción opositora amplia. El exdirector de Aduana se mostró convencido de que el espacio podrá ganar las próximas elecciones, aunque advirtió que para conseguirlo será necesario dejar de lado las discusiones exclusivamente políticas y concentrarse en los problemas cotidianos de la sociedad.

“Hay que empezar a discutir un programa de Gobierno con ideas básicas y comunes a todos los partidos opositores, algo que no hicimos en la última administración de Alberto Fernández”, señaló Michel. Además, mencionó entre las principales preocupaciones de la población la falta de trabajo, el endeudamiento y los bajos salarios.

Por su parte, la senadora bonaerense de Unión por la Patria Juliana Di Tullio puso el foco en la necesidad de reunir a todos los sectores que se oponen a Milei. “Milei comete muchos errores y por eso va a perder las elecciones”, afirmó, aunque remarcó que la derrota del oficialismo también dependerá de que la oposición logre acompañar el sentido de las mayorías.

En esa línea, dejó una definición política sobre los límites que debería tener esa construcción: “Es necesario terminar con el antiperonismo y con esta gestión que no hace feliz al pueblo”, sostuvo, al tiempo que consideró que el antimileísmo por sí solo no alcanza para construir una alternativa.

El ministro de Obras y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, también convocó a tomar nota de las experiencias internacionales para enfrentar a los gobiernos de ultraderecha. El funcionario de Axel Kicillof planteó que la oposición debe ofrecer algo nuevo y diferente de lo que viene proponiendo, pero introdujo una advertencia sobre el sentido de esa transformación: los cambios deben surgir desde la sociedad hacia la dirigencia política.

“Ahora los cambios deben venir desde la población y hacia la dirigencia política y no al revés, como venía sucediendo”, expresó Katopodis, quien llamó a generar una mayor movilización social para hacer posible esa transformación.

En tanto, el diputado de Encuentro Federal Emilio Monzó consideró necesario crear un marco de contención común para enfrentar el modelo económico y político de Milei. Para eso, propuso avanzar en una organización horizontal, salir de los espacios cerrados y recuperar el diálogo con la sociedad.

“Para alcanzar ese logro debemos salir de nuestros compartimentos estancos y buscar objetivos comunes”, sostuvo el ex presidente de la Cámara de Diputados, quien también cuestionó los planes del Gobierno en materia de extranjerización de las riquezas argentinas.

Por último, el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro coincidió en la necesidad de construir un espacio de acción común entre dirigentes que no necesariamente comparten todas sus posiciones. “Es fácil el encuentro con los idénticos, pero tenemos que iniciar la tarea de poder escucharnos y aceptar lo bueno de quienes piensan distinto”, afirmó.

El encuentro dejó así una coincidencia transversal entre dirigentes de distintas tradiciones políticas: la necesidad de superar las diferencias sectoriales y empezar a delinear una alternativa electoral frente a Milei. Por ahora, el planteo se mantiene en el terreno de las definiciones y los llamados a la unidad, aunque la diversidad de los participantes le dio volumen político a la discusión.

Entre los presentes también estuvieron el exjefe de Gobierno porteño y actual legislador Horacio Rodríguez Larreta y la legisladora Guadalupe Tagliaferri.

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