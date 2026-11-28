Desde CARBAP celebramos la aprobación en el Congreso de la Nación del proyecto de ley de Vandalismo Rural. La ley incorpora al Código Penal figuras específicas vinculadas al vandalismo rural, que fueron impulsadas desde la Comisión de Seguridad de nuestra entidad que coordina el Dr Santo Rosati.

Entre ellas figuran la destrucción de cultivos, de silobolsas, alambrados e instalaciones productivas entre otras, las cuales provocan pérdidas económicas y atentan claramente contra el trabajo y la inversión.

Pero es importante el abordaje que la ley brinda a la violación de domicilio rural, porque ingresar sin autorización a un establecimiento rural vulnera la privacidad, la tranquilidad y la seguridad de quienes viven y trabajan allí.

El campo no puede tener menos protección que cualquier otro ámbito: detrás de cada tranquera hay personas, familias y bienes que deben ser respetados. Se trata de proteger no solamente bienes materiales, sino también el trabajo, la inversión y el esfuerzo de familias rurales.

Valoramos este avance legislativo, y saludamos a los legisladores que acompañaron la ley y en particular a quien la impulso, el Diputado Nacional por La Pampa Martin Ardohain, quien promovió los consensos para que la ley se haga realidad.

Porque sin seguridad ni respeto por el trabajo, no habrá desarrollo rural posible.