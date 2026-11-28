La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que las exportaciones agroindustriales alcanzaron en octubre un récord histórico en valor de USD 5.717 millones y en volumen por 11 millones de toneladas, un 23% superior en términos interanuales para ambos registros, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a las estadísticas de INDEC.

A su vez, 21 complejos (que incluyen productos primarios y sus derivados) también lograron récords de ventas. Se destacan por el monto exportado bovinos (+23%); trigo (+47%); girasol (+32%); lácteos (+10%) legumbres (+32%); forestoindustria (+25%); alimentos para animales (+42%); arroz (+6%); golosinas (+6%); ovinos (+17%), entre otros.

Los productos de mayor valor unitario exportados en octubre fueron aceites esenciales de cítricos (USD 32.449/tn); equinos (USD 19.194); carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada (USD 15.397/tn); lana peinada (USD 13.034/tn); y aceite de jojoba (USD 9.109/tn), entre otros.

Si se analiza el acumulado entre enero y octubre de 2026, el volumen total exportado continuó con el récord histórico alcanzando 106,82 millones de toneladas y el segundo valor histórico de USD 48.967 millones, representando un incremento del 12% en volumen y del 15% en el valor respecto del mismo período de 2025.

Entre los productos destacados se encuentran el girasol (+779%); reses o medias reses, de cordero, congeladas (+765%); madera contrachapada, chapada o estratificada (+732%); materias proteicas (+577%); porotos negros (+175%); lana sucia (+159%); aserrín (+152%); arroz partido (+96%); formulas infantiles (+76%); jugo de limón (+70%); algodón sin cardar (+60%); mandarina (+57%); cebollas (+53%); miel (+45%); carne bovina, deshuesada, congelada (+37%).

Se realizaron exportaciones a 139 destinos. China, India, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Indonesia, Arabia Saudita y Países Bajos representaron el 50% del monto exportado.

Cabe destacar una mención especial a la Unión Europea, las ventas hasta octubre se incrementaron 23% respecto de 2025 alcanzando los USD 4.852 millones, destacándose las mejoras en olivo, frutas de carozo, girasol, ovinos, forrajeras, bovinos, miel, soja, entre otras.

Para acceder al detalle de los datos de exportaciones, complejos productivos y destinos de venta por producto, se encuentra disponible el tablero interactivo en la web oficial: Mercados Abiertos 2024-2026.