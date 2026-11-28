La Municipalidad de Nueve de Julio informa que, a partir de enero de 2027, se implementará una modificación en el cronograma del servicio de recolección de residuos domiciliarios.

Por cuestiones logísticas y con el objetivo de optimizar el funcionamiento y mejorar la prestación del servicio, la recolección correspondiente a la Zona 1, que actualmente se realiza los domingos, pasará a efectuarse los días viernes.

El resto de las zonas mantendrá sus días y horarios habituales, sin modificaciones.

Se solicita a los vecinos de la Zona 1 tener en cuenta este cambio a partir de su entrada en vigencia, en enero de 2027.