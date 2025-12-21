Se va el 2025 y en el tambo respondieron con mas producción, no así el precio

Llego diciembre 2025, y en el Oeste bonaerense vamos dejando la primavera con lluvias periódicas, de frecuencia semanal, de intensidad moderada, y distribución despareja. La capa superficial del suelo se ha secado bastante, sobre todo, en la zona más arenosa. Y los perfiles también perdieron humedad, pero siguen bien provistos de reservas, todavía. La Niña, por ahora, no afectó aquí las lluvias, y para febrero, podría virar a Neutral, lo que da tranquilidad hacia 2026. El SMN, en su pronóstico para DIC-ENE-FEB, prevé lluvias normales o menores y temp. mayores a las normales, para la época.

Producción y Perspectivas

La producción lechera sigue firme y pinta para cerrar el 2025 10% por sobre 2024. Ahora llega la caída estacional, cuya magnitud cuesta anticipar, ya que la baja de diciembre, hasta mediados de mes, viene algo “suavizada” respecto al promedio histórico; pero la ratio precio/costo, ha caído muy significativamente desde mediados de año, para acá. Y, de no revertir la tendencia, eso terminará impactando en la producción. Campo y clima han ayudado mucho, pero si los números no dan… ¿se podría frenar el ímpetu con el que venimos?, advierten desde la Camara de Productores de Leche del Oeste de Buenos Aires (Caprolecoba).

El Escenario Comercial

Diciembre: Comenzó el declive estacional de producción y el precio sigue sin mover

La demanda interna está debilitada, las ventas se sostienen con promociones y hay industrias sobre stockeadas. Los precios externos bajaron de a poco en el 2° semestre y mucho al final. Pueden haber tocado su piso y se mantendrían cerca durante el 1° trimestre de 2026, para, recién después, volver a levantar.

A su vez, los márgenes de los tambos han caído en forma significativa y la carne vale mucho. Empezó la baja estacional y… ¿Qué vamos a hacer con el precio y con las vacas, en los próximos meses? Recordemos que el tambo requiere señales claras y anticipadas, para poder dar respuestas adecuadas.

La cadena y el contexto institucional

¡Y otra vez estamos en diciembre!

Sí, de nuevo en diciembre, el tiempo de balances y proyecciones. Que aprovechamos para repasar algunas de las acciones de la Cámara, de ámbito institucional, durante el 2025.

Ante las bajas parciales y temporarias de los DEX a los principales cultivos, apoyamos la medida y pedimos que se inscribiera en el camino de una definitiva eliminación total de los mismos.

Cuando empezaron las inundaciones y perdimos los caminos rurales, señalamos que el problema no eran las lluvias, sino el abandono de las obras de sistematización de la Cuenca del Salado y del mantenimiento de las vías de desagüe y de los caminos rurales, por parte de los tres niveles del Estado. Y hacia allí apuntamos nuestros reclamos.

Planteamos al sector público, la necesidad de una gestión prolija, transparente y por las vías institucionales. En la Provincia, insistimos para que en el presupuesto 2026, se incluya la suba del tope de facturación anual, por debajo del cual, los tambos no pagan Ing. Brutos. Y participamos de las reuniones e iniciativas de la FunPEL.