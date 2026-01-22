Se trabaja en la extensión de cloacas en calle Alberdi

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Nueve de Julio se encuentra trabajando en una obra de extensión de red cloacal en la calle Alberdi, entre Caputo y Aznar.

Los trabajos se desarrollan a partir de un esfuerzo conjunto entre el Municipio y los vecinos del sector, quienes realizan el aporte correspondiente para la concreción de la obra. En tanto, la Municipalidad participa con maquinaria y mano de obra, garantizando la correcta ejecución de los trabajos.

Esta intervención permitirá mejorar la infraestructura sanitaria del barrio, brindando mejores condiciones de salubridad y calidad de vida a los vecinos, además de acompañar el crecimiento y desarrollo urbano del sector.