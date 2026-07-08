Se sorteó el Fixture del Torneo Ascenso 2026 de la LNF

Este martes en sede de la Liga Nuevejuliense de Futbol se procedió al sorteo del fixture del Torneo de futbol de Ascenso 2026, competencia que tiene a siete equipos que buscaran a ascender a la Primera A.

Dicho sorteo fue encabezado por el presidente de la Liga, Eduardo Barucco, el secretario de la misma, Cesar Lagorio, y los delegados de los clubes que participan en esta nueva edición

En primer lugar, se procedió al sorteo de la primera fecha y luego se procedió a la conformación del fixture de las fechas, cuyos equipos jugaran son los siguientes:

Atlético La Niña, Atlético Dudignac, Club Compañía Gral. Bs. As., Club 12 de Octubre, Defensores de la Boca, Defensores de Sarmiento y Unión Dennhey.

Se jugarán dos torneos un clasificatorio y luego en el segundo torneo, los clasificados jugarán todos contra todos. De no coincidir el ganador de la etapa 2 con el de la etapa 1, habrá una final.

También explicaron que, en caso de una finalísima, tiene ventaja el ganador de la etapa 1. En caso de haber un empate, gana quien tiene ese beneficio, informaron.

Los Clubes Defensores de la Boca, sera local en cancha de Libertad, Defensores de Sarmiento en cancha de 18 de Octubre, y Union Dennhey en cancha de Once Tigres.

Datos

-Inicio del Torneo: 26/07/2026

-Valor entrada: $8.000 (H), $ 5.000 (jubilados), $ 3.000(credenciales)

-Policía: No hay cambios, se contará con 6 efectivos de policía

Fecha de finalización: Dic/26