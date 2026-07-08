En medio de la pelea por los fondos, una senadora propone cambiar la coparticipación de los municipios

La discusión por el financiamiento de los municipios bonaerenses sigue latente, pero no encuentra un alivio para los intendentes. Mientras los jefes comunales mantienen la presión para conseguir mayores recursos y continúa sin resolverse la creación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), el Senado recibió un proyecto que propone modificar de raíz el esquema de distribución de la coparticipación.

La iniciativa fue presentada por la senadora radical Nerina Neumann, de la UCR, y plantea elevar de manera progresiva la participación de los municipios en la masa coparticipable provincial, pasando del 16,14% actual al 20% en un plazo de cuatro años.

La propuesta aparece en un contexto de creciente tensión financiera entre la Provincia y los gobiernos locales. Desde hace meses, intendentes de distintos espacios políticos reclaman una mayor asistencia económica para afrontar la caída de la recaudación, el aumento de los costos y la paralización de numerosas obras públicas.

UN CAMBIO EN EL REPARTO DE RECURSOS

El proyecto modifica la Ley 10.559 de Coparticipación Municipal y establece un cronograma gradual para incrementar los recursos destinados a las comunas: el porcentaje subiría al 17% el primer año, al 18% el segundo, al 19% el tercero y finalmente alcanzaría el 20%.

La iniciativa también incorpora cambios a la Ley Orgánica de las Municipalidades para obligar a que una parte de esos fondos se destine exclusivamente a un Plan de Obras Públicas Municipales. Ese piso también crecería de forma escalonada hasta llegar al 12% de los recursos coparticipados.

Según los fundamentos, la intención es fortalecer la autonomía financiera de los municipios y reducir la dependencia que hoy mantienen respecto de las transferencias discrecionales del Ejecutivo provincial.

“La Provincia reclama una distribución más equitativa de los recursos frente al Gobierno nacional, pero ese mismo criterio debe aplicarse hacia los municipios”, sostiene la autora en el proyecto.

EL TRASFONDO DEL DEBATE

La discusión llega cuando la distribución de recursos volvió a instalarse en el centro de la agenda legislativa. El proyecto para crear el FEFIM, impulsado por el gobernador Axel Kicillof como parte del paquete de endeudamiento, todavía permanece sin resolución y fue uno de los principales motivos de tensión entre oficialismo e intendentes durante las últimas semanas dado que hay un 70% de los recursos que son de libre disponibilidad y un 30% atado a programas específicos. Los intendentes pelean por el 100% libres.

En ese contexto, la iniciativa radical propone ir un paso más allá y modificar el esquema permanente de coparticipación en lugar de crear fondos extraordinarios.

Entre sus argumentos, Neumann sostiene que una mayor participación de los municipios permitiría agilizar la ejecución de obras, reducir la burocracia provincial y acercar la toma de decisiones a los gobiernos locales.

El proyecto también afirma que las comunas han demostrado capacidad para administrar con mayor eficiencia diversos servicios públicos y plantea que una descentralización de recursos mejoraría la calidad del gasto.

De acuerdo con las estimaciones incluidas en la iniciativa, si durante 2025 hubiera estado vigente el nuevo porcentaje del 20%, los municipios habrían recibido alrededor de $862.000 millones adicionales. No obstante, el texto aclara que el impacto fiscal sería gradual y que parte del costo para la Provincia se compensaría con la transferencia de responsabilidades hacia los gobiernos locales.