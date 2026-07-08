El Consejo Escolar realizó mejoras de infraestructura en la Escuela Normal Superior “9 de julio”

El Consejo Escolar de 9 de Julio, informa que finalizó una nueva intervención de mantenimiento en la Escuela Normal Superior, realizada con fondos administrados por este organismo y destinada a resolver problemas de infraestructura que afectaban el normal funcionamiento del establecimiento.

Las tareas incluyeron el destape de los desagües pluviales y la reparación de las bajadas con salida a la calle; el reemplazo de cañerías dañadas por la acción de raíces; la reparación de filtraciones en la losa del techo; la anulación de las canillas de purga de la antigua losa radiante que poseía el edificio y que provocaban filtraciones desde la terraza a los pisos inferiores por dentro de la estructura; y la limpieza de las cañerías y cámaras del sector de sótano y parrillas.

Estas obras permitieron solucionar inconvenientes que se presentaban desde hacía tiempo, mejorando el estado general del edificio y brindando mejores condiciones para el desarrollo de las actividades educativas.

El mantenimiento de la infraestructura escolar constituye una de las prioridades del Consejo Escolar. Por ello, se continúa trabajando de manera planificada en los distintos establecimientos del distrito, administrando los recursos públicos con responsabilidad y atendiendo las necesidades que presenta cada institución.

Cada intervención representa una inversión en la escuela pública,(en este caso de aproximadamente 10 millones de pesos), y en el bienestar de estudiantes, docentes, auxiliares y de toda la comunidad educativa, reafirmando nuestro compromiso de seguir fortaleciendo los espacios donde diariamente se enseña, se aprende y se construye futuro.