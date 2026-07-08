Como sera la recolección de residuos en los feriados del jueves 9 y viernes 10

La Municipalidad de Nueve de Julio a traves de la Secretaria de Obras Publicas informa a la comunidad el cronograma de prestación de los servicios de recolección de residuos para los días jueves 9 de julio, feriado nacional por el Día de la Independencia, y viernes 10 de julio, feriado puente con fines turísticos.

En la primera jornada no se realizará la recolección de residuos reciclables en la zona 5.

Asimismo, la recolección de residuos domiciliarios se prestará de manera limitada durante el jueves 9 y el viernes 10 de julio.

En tanto, la recolección de residuos de carpido se efectuará de manera limitada en las zonas 4 y 5.

Se solicita a los vecinos colaborar respetando este cronograma y evitar sacar los residuos fuera de los días y horarios establecidos, contribuyendo de esta manera a mantener la limpieza y el orden de la ciudad.