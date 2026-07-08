Mas de un centenar de familias nuevejuliensesfirmaron su tramite de Escritura de su vivienda

En la mañana de hoy, en el Salón Blanco del Palacio Municipal, se llevo a cabo el acto de firma de 120 escrituras correspondientes a vecinos del partido de 9 de Julio, en el marco de los programas de regularización dominial que se llevan adelante junto a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Para ello el acto estuvo encabezado por la Escribana General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Rosa Borda; al que acompañaron funcionarios municipales y la intendente Gentile.

El trabajo fue articulado por la oficina de Casa de Tierras y la Escribanía General de Gobierno, permitiendo que llegar a esta instancia de firma de escrituras constituye un paso fundamental en el proceso de regularización dominial, otorgando a las familias la posibilidad de contar con la documentación que acredita legalmente la propiedad de sus hogares.