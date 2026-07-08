El Taller Municipal de Teatro tendrá su primera exhibición ante el publico

El Taller Municipal de Teatro, coordinado por Luna Cano Fournier, presentará su muestra anual titulada “Un jueves de locos – Varieté de escenas de humor”, el próximo jueves 16 de julio a las 21 horas, en la Biblioteca Popular José Ingenieros.

La propuesta marca la primera función abierta al público del grupo, integrado por más de 20 participantes, quienes compartirán el trabajo desarrollado durante estos meses de clases. El proceso formativo estuvo centrado en la construcción de personajes y escenas de humor, dando lugar a una experiencia creativa y colectiva.



Durante la presentación se exhibirán escenas grupales creadas de manera colaborativa en el marco del taller, muchas de ellas escritas por los propios asistentes bajo la supervisión de la docente a cargo.

El grupo está conformado por integrantes con y sin experiencia previa en el escenario, lo que permite un intercambio constante y enriquecedor. El objetivo del espacio es consolidar un aprendizaje circular, dinámico y colectivo, donde todos los participantes puedan desarrollarse en igualdad de condiciones.

La propuesta depende de la Dirección Municipal de Educación y cuenta con dos grupos de taller que continúan abiertos a la comunidad para quienes deseen sumarse.

El Taller Municipal de Teatro continuará su trabajo durante el resto del año, con eje en la exploración de materiales literarios y el abordaje de monólogos como nuevas instancias de formación escénica.