El Club de Leones de 9 de Julio renovará sus autoridades para el período 2026-2027

Durante la ceremonia se producirá el traspaso de mando entre la presidenta saliente, León Nancy Sosa, y la nueva presidenta, León Marta Brizzi, quien asumirá la conducción de la institución para el nuevo período.

La comisión directiva quedará integrada de la siguiente manera:

Presidenta: León Marta Brizzi.

Secretaria: León Marcela Irusta.

Tesorero: León Rubén Ávila.

El acto marcará el inicio de una nueva etapa para la entidad de servicio, que desde hace años desarrolla una intensa labor solidaria en beneficio de la comunidad de Nueve de Julio, impulsando campañas, actividades y acciones destinadas a colaborar con quienes más lo necesitan.

La jornada también será una oportunidad para reconocer el trabajo realizado por la gestión encabezada por Nancy Sosa y renovar el compromiso de los integrantes del Club con los valores que distinguen al leonismo: servicio, solidaridad y compromiso comunitario.

Como expresa la frase elegida para esta ocasión, del fundador del movimiento leonístico, Melvin Jones: «No puedes llegar muy lejos en la vida hasta que empieces a hacer algo por los demás.»