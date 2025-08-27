Se realiza bacheo en calles de la ciudad

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, ejecuta obras de bacheo en distintas zonas de la planta urbana, tal el caso del cruce a nivel de las vías sobre calle Mendoza, calle Arturo Frondizi, intersección de Gardel y Granada, sectores que cuentan con asfalto en frío.

Las zonas mencionadas se encuentran con tránsito reducido, por lo que se solicita a quienes transiten por la misma, hacerlo con extrema precaución.

Estas tareas continuarán en días sucesivos en otros puntos de la ciudad.