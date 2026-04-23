Se profundizan operativos de transito: se realizaron varios secuestros de motos

En el transcurso de la presente semana y prosiguiendo con los Operativos de Transito, la Policía Comunal de 9 de Julio, informo que se prosiguió realizando conjuntamente con personal de la Guardia Urbana e Inspectores de transito Municipal, diversos operativos en distintos puntos de la Ciudad con el objetivo de concientización, de uso de casco reglamentario, vehículo en condiciones de circulación, documentación reglamentaria.

Como resultado se procedió al secuestro de varios ciclomotores de distintas marcas y cilindradas, los cuales poseían caños de escapes adulterados, en su mayoría lo que afecta gravemente a la sonoridad, tranquilidad y descanso de todos los vecinos como asimismo conducidos por menores de edad labrándose en consecuencia las infracciones correspondientes a la Ley Nacional de Tránsito 24449 y Ordenanza Municipal 7101 con intervención del Juzgado de Faltas Municipal local.

Cabe destacar que el accionar de este tipo de conductores de motos durante el fin de semana tuvieron un accionar que obligo a las fuerzas de seguridad doblegar el esfuerzo para contra restar su proceder.