Se conoció en las ultimas horas que la empresa casarense, Los Grobo solicitó autorización judicial para vender su participación accionaria del molino harinern Cánepa Hermanos, empresa dedicada a la molienda de trigo y la producción de harinas y premezclas, y una planta de acopio, ambas ubicadas en Chivilcoy. La operación fue valuada en US$ 5,5 millones.

La presentación fue realizada el 20 de noviembre ante el juzgado que tramita el concurso preventivo de la compañía, a cargo de Gabriel H. Fissore, apoderado de Los Grobo Agropecuaria, con el patrocinio del abogado Mateo Burruchaga. En el escrito, la empresa pidió además que se autorice la cesión de créditos vinculados con la operación y el levantamiento de la inhibición general de bienes exclusivamente para concretar la transferencia del inmueble.

La propuesta contempla la venta conjunta del 100% de las acciones de Cánepa Hermanos. Los Grobo Agropecuaria es titular del 49% del capital, mientras que el 51% restante pertenece a Grupo Los Grobo. Ambos accionistas venderán sus participaciones a los compradores, bajo la modalidad denominada «tranquera cerrada».

Además, los interesados exigieron también la compra de la Planta de Acopio Chivilcoy. El establecimiento pertenece a Los Grobo Agropecuaria y está destinado exclusivamente a la operatoria de Cánepa.

El esquema de pago prevé un desembolso inicial de US$ 1 millón al momento del cierre y el saldo en cinco cuotas anuales y consecutivas de US$ 900.000, con una tasa de interés del 6% anual sobre los montos pendientes, liquidada trimestralmente.

El acuerdo de no competencia establece que Los Grobo Agropecuaria no podrá desarrollar durante cinco años actividades que compitan directamente con los negocios de Cánepa en la Argentina, ni utilizar o divulgar información confidencial o conocimientos técnicos de la empresa.

Los Grobo explicó que la operación forma parte de un principio de acuerdo alcanzado con entidades financieras para reestructurar los pasivos garantizados con hipotecas sobre plantas operativas de la compañía.

En ese marco, los bancos condicionaron la reestructuración a que el producido de la venta de Cánepa y de la planta de Chivilcoy se aplique parcialmente a cancelar la deuda derivada de un préstamo sindicado obtenido el 11 de junio de 2019.

La propuesta contempla destinar US$ 5 millones de la operación a ese objetivo: US$ 500.000 al cierre y los US$ 4,5 millones restantes mediante la cesión a los bancos de los créditos correspondientes a los pagos futuros.