Se presentaron dos listas para las elecciones de la Cooperativa
La Junta Electoral de la CEyS Mariano Moreno informo que que «de acuerdo a la convocatoria a elecciones, vencido el plazo establecido en el Art. 39, inciso “j”, del Estatuto Social, se presentaron dos listas de candidatos a Delegados. A continuación, se transcriben las mismas que es susceptible de modificaciones, debido a que el Consejo de Administración cuenta con un periodo de 5 días para realizar observaciones y verificar que los candidatos cumplan los requisitos solicitados para ser Delegados».
LISTA VERDE “TRANSPARENCIA COOPERATIVA”
Distrito NORTE: TITULARES: 1) Bruno Susana N.; 2) Pirotta Federico; 3) Viñas Diana O.; 4) Alice Andrea E.; 5) Peralta Rodolfo J.; 6) Garbini Ricardo J.; 7) Aguirre Naón Teresa; 8. Acosta Héctor J.; 9) Arauz Mariela L.; 10) Baglietto Carlos R.; 11) Montaldo Walter G.; 12) Deagustini Gustavo E.; 13) Sánchez Natalia C.; 14) Robredo Leonardo R.; 15) Barco Mabel H.; 16) Zapata Liliana I.; 17) Leonardi Barrionuevo Alicia S.; 18) Gailac Enrique H.; 19) Cabral Marcelo A.; 20) Peralta María V.; 21) González Denis A.; 22) Dinka Lorena P.; 23) Coronel Silvina L.; 24) Lombardo Carmelo; 25) González Sandra V. ; 26) Rambosio Ángel A.; 27) Andrade Manuel M.; 28) Everle Enzo J.; 29) Marconi Olma G.; 30) Rodríguez Mauro H.; 31) Céliz Luis F.; 32) Calogero Susana B.; 33) Cabrera Estela; 34) Uriona Edgardo A.; 35) Escalada Anabela B.
SUPLENTES: 1) Suencen Blanca L.; 2) Muñíz Castro Jorge L.; 3) Bengoa Mario F.; 4) Aranda Emilio A.; 5) Raineri Alejandro S.; 6) Yannone Samanta R.; 7) Cattaneo María del C.; 8. Céliz Roberto C.; 9) Medriano Verónica J.; 10) Orozco Morales Nadhezca S.; 11) Hinaypil Elvira N.; 12) Rodríguez Francia Santiago M.; 13) Céliz Ana K.; 14) Fernández Mara R.; 15) Leppera Carlos F.; 16) Conde Silvina N.; 17) Bravi Vilma N.
Distrito SUR: TITULARES: 1) Contreras María de los A.; 2) Fuentes Leandro F.; 3) Depettri Daniela P.; 4) Farías Jorge O.; 5) Giles María C.; 6) Schwarz Clara de los A.; 7) Ortellano Marcelo M.; 8. Ciancia Osvaldo H.; 9) Bergé Nancy H.; 10) Herrero Soledad M.; 11) Berardi Norma B.; 12) Carderole Fabio O.; 13) Martínez Mauro; 14) Gómez María D.; 15) D`Elía Santiago; 16) Bordone Matías M.; 17) Lacanal Mario A.; 18) Appella Lorena M.; 19) Odello Luis E.; 20) Rodríguez María C.; 21) Barba Marianela E.; 22) Lorenzoni Tomás María de los M.; 23) Regalía Javier A.; 24) Anessi Juan I.; 25) Lorenzoni Raúl O.; 26) Martínez Leandro; 27) Balbo Inés L.; 28) Corteze Sandra I.; 29) Barba Iris P.; 30) Sampellegrini Noelia L.; 31) Monje Agostina L; 32) Marcello María E.; 33) Bertoni Gladys N.; 34) Cabral Nélida P.; 35) Rayú Marcelo F.; 36) Medina Marta S.; 37) Forteis Miguel A.; 38) Villarreal Walter M.; 39) Baldés Marisol E.; 40) Firmapaz María M.; 41) Leguizamón José A.; 42) Lora Claudio F.; 43) Brítez María J.; 44) Marziotta Macarena A.; 45) Tolosa Rufino I.; 46) Rosales Ernesto O.; 47) Lazarte Maza Johana B.; 48) Garabano Noemí A.; 49) Gómez María R.; 50) Stornini Carina I.; 51) Martínez Patricia J.; 52) Cavilla Flavia E.; 53) Salto Barbara V.; 54) López Gianelli Mario E.; 55) Morales Ariel M.; 56) Cano Salvador A.; 57) Vivas Mauricio D.; 58) Palacios Olga; 59) Unsain Alejandro L.; 60) Iriarte Diego O.; 61) Juárez Raúl J.; 62) Maldonado Marcela E.
SUPLENTES: 1) Flores Carina M.; 2) Garabano María L.; 3) Arcaría Diego; 4) Bautista Carlos J.; 5) Álvarez Oscar; 6) Martínez María de los A.; 7) Costantino María M.; 8. Gongora Raquel; 9) Tezza Cecilia; 10) Tabárez Ismael N.; 11) Gómez María E.; 12) Cabral Yesica N.; 13) Olivera Diego A.; 14) Ledesma Paola V.; 15) Benedetti Renzo; 16) Varela Elsa V.; 17) Núñez Lilián A.; 18) Esnaola Rubén O.; 19) Ottaviano Luis A.; 20) Ramírez Antonela; 21) Juanico Jorge; 22) Márquez Norma B; 23) Amengual María L.; 24) Canavese Laura V.; 25) Leguizamón José L.; 26) Medrano Paola E.; 27) Pastor María E.; 28) Reyes Carmen B.; 29) Torres Sabrina; 30) Malazotto Omar A.; 31) Macazaga Maximiliano.
Distrito ESTE: TITULARES: 1) Peralta Emilio A.; 2) Matta Teresita; 3) Lombardo Juan C.; 4) Santoro Andrea V.; 5) Marchioni Gubiley Mónica V.; 6) Merlo Lidia N.; 7) Alba Alicia H.; 8. Ruaro Natalia M.; 9) Coñequir María S.; 10) Bucetta Gabriel M.; 11) Del Arbol Silvia M.; 12) Lechini Cesar R.; 13) Martínez Paola M.; 14) Diez Jorgelina V.; 15) Mobilia Carmela; 16) Martínez Marcelo D.; 17) Castiñeyra Ernesto S.; 18) Leiva Cristian D.; 19) Bautista Eliana V.; 20) Sabalette Ester E.; 21) Rius Laura I.; 22) Alegre Alfredo M.; 23) Francisco Marta L.; 24) Leguizamón Marcela S.; 25) Iaconis Alicia B.; 26) Ascani Daiana; 27) Bracco Cattaneo Antonela B.; 28) Callegaro Villarreal Valeria de L.; 29) Farías Jorgelina; 30) Buffone Antonela S.; 31) Ávila Verónica; 32) Novas María C.; 33) Martínez Rubén A.; 34) Reynoso Nélida A.; 35) Rodríguez Rosa S.; 36) Ponce María B.; 37) Gatt Cristian J.; 38) Rojas Héctor A.; 39) Canelli Graciela E.; 40) González Yamila F.; 41) Ciambotti Damián L.; 42) Mariño Oscar A.; 43) Sauco Cristian C.; 44) Martínez Adriana Z.; 45) Aranda Guillermo F.
SUPLENTES: 1) Almud Carina A.; 2) Puegher Selva N.; 3) Choy Hugo A.; 4) Palmieri Mónica A.; 5) Susseret Valeria S.; 6) Bracco Cattaneo Yessica M. S.; 7) Guimarey Juan R.; 8. Diez Dario L.; 9) Hofsetz Lucrecia D.; 10) Moyano Marcela E.; 11) Buffone Jacinto R.; 12) Vázquez Noelia L.; 13) Andrada Elías M.; 14) Falcone Liliana E.; 15) Castillo Esteban M.; 16) López Silvana M.; 17) Elizalde Ignacio; 18) Guerrero Sebastián; 19) Gorza Mario L.; 20) Fernández Sergio E.; 21) Canoves Francisco; 22) Iraola Diego E.; 23) Cufre Carlos A.
Distrito OESTE: TITULARES: 1) Zotti Jorge O.; 2) Oldani María E.; 3) Rico Ricardo J.; 4) Labriola María C.; 5) Barba Claudia A.; 6) Garabano Héctor M.; 7) Lastra Wilson María N.; 8. Scoponi Joel A.; 9) Zotti Victoria; 10) Martínez María L.; 11) Detzel Claudia V.; 12) Martínez María C.; 13) Pansani Carlos A.; 14) Malazotto Gastón E.; 15) Hernández Urbina Alicia G.; 16) Laporta María F.; 17) Acevedo Elvira N.; 18) Isturiz Graciela E.; 19) Rodríguez Cristina L.; 20) Bellini de Forteis María R.; 21) Suarez María B.; 22) Forteis Leticia; 23) Ruíz María B.; 24) Lagorio Héctor F.; 25) D`Elia María F.; 26) Bargiano Ana M.; 27) Verna Agustín G. M.; 28) Rodríguez Daniel O.; 29) Arce Karen E. R.; 30) Fussetti Marcelo T.; 31) Castillo Raúl A.; 32) Andrada María E.; 33) Doucet Gladys N.; 34) Arias Mara G.; 35) Etchepare Valentina; 36) Cameolo Lucas J. I.; 37) Fernández Luis R.; 38) Lugas Hugo R.
SUPLENTES: 1) Pérez Héctor M.; 2) Anunziata Yanina V.; 3) Aballay Miriam B.; 4) Rodríguez Solange; 5) Amado José L.; 6) Moreno Darío E.; 7) Brena Claudia M.; 8. Bravo Eduardo J.; 9) Henríquez Carrillo Erica I.; 10) Rodríguez Juana R.; 11) Letizia Jorge O.; 12) Márquez Jorgelina S.; 13) Rey Ruth E.; 14) Balle María Y.; 15) Buffone Analía S.; 16) Aguilera Luis A.; 17) Villarreal Rubén J.; 18) Bonino Mónica M.; 19) Molina Delicia V.
LISTA CELESTE “MOVIMIENTO ACCIÓN COOPERATIVA”
Distrito NORTE: TITULARES: 1) Banchero Néstor O.; 2) Ferrere Juan Pablo; 3) Femenias Anabella M.; 4) Gabilondo Norberto J.; 5) Barreau Maximiliano; 6) Castearena José L.; 7) Juarez María A.; 8. Utello Luis A.; 9) Granato Alicia; 10) Monzo Calvo Nahuel; 11) Bidegaray Rosana; 12) Haramburu Ricardo A.; 13) Roggero Rosana V.; 14) Figueroa Antonio C.; 15) Blanco Graciela; 16) Buldain José L.; 17) Rubini Marcos R.; 18) Echegorría María de los A.; 19) Suárez Horacio; 20) Acosta Olga E.; 21) Macchione Sergio I.; 22) Márquez Mirta; 23) Pato Emilio J.; 24) Gardón Silvia S.; 25) Arizcurre Gustavo A.; 26) Maccarino Francisco J.; 27) Bafundo José L.; 28) Arce Diego M.; 29) Sarnicola Eduardo O.; 30) Bartozzetti Lucia J.; 31) Scoponi Marta S.; 32) Bombini Juan A.; 33) Testa José; 34) Lucero Natalia D.; 35) Dottori Francisco.
SUPLENTES: 1) Rivolta Oscar A.; 2) Arasco Daniel; 3) Villarreal Teresa M.; 4) Ledesma Sandra; 5) Vandamme Carlos A.; 6) Di Gloria Federico J.; 7) Greco Juan Pablo; 8. Conde Silvina N.; 9) Maccagnani Héctor L.; 10) Casabella María C.; 11) Jaime Shirley B. R.; 12) López Gabriela V.; 13) Garcia Mabel; 14) Ríos Claudia; 15) Ríos Abel A.; 16) Gómez Tamara; 17) González Graciela H.
Distrito SUR: TITULARES: 1) Haramburu Maximiliano R.; 2) Marasco Sergio; 3) Herrera Carina R.; 4) Giuliodoro Lilia V.; 5) Spinacci Alejandra S.; 6) Noble Carlos A.; 7) Ferreyra María C.; 8. Ríos Guillermo A.; 9) Coronel Luis; 10) López Margarita L.; 11) Blemon Natalio R.; 12) Valinoti Emilio W.; 13) Baiz Paula A.; 14) Yaconis Liliana E.; 15) Moro Eliana; 16) Rusconi Sergio D.; 17) Sánchez Viamonte María V.; 18) Rodríguez Juan C.; 19) Rodríguez Franco E.; 20) Ieno Laura B.; 21) Yaconis María S.; 22) Barba María N.; 23) Coronel Susana; 24) Alori Hugo P.; 25) Molina Mónica; 26) Iriarte María C.; 27) Barrionuevo Daniela C.; 28) Sanso Ana M.; 29) Marconi Carlos A.; 30) Jorge Sergio A.; 31) Lambertucci Rubén; 32) Marino María J.; 33) Herri María S.; 34) Barrango Delia E.; 35) Risso Ana L.; 36) Casabella Claudio A.; 37) Rojas Silvia E.; 38) Fernández Pedro S.; 39) Palavecino Marcelo H.; 40) Llancafil Elba M.; 41) Luna Micaela A.; 42) Freites Eduardo R.; 43) Russo Raúl O. ; 44) Villarreal Viviana V.; 45) Stiavelli Ada; 46) Bonardi Alejandra C.; 47) Juanico Marta S.; 48) Farias Lidia G.; 49) Di Gloria Bonifacio A.; 50) Mosquira Marina; 51) Álvarez Yanina D.; 52) Peralta Guillermo A.; 53) Morelli Víctor H.; 54) Oses Franco; 55) Rossi Ezequiel O.; 56) Sarnicola Daniel J.; 57) De Sogos Juan B.; 58) Echenique Carolina; 59) Arechabala Marina V.; 60) Allegrette Juan C.; 61) Vilas Elba E.; 62) Casas María C.
SUPLENTES: 1) Vargas Miguel A.; 2) Márquez Mirta L.; 3) Bonasso Antonio; 4) Garcia Susana E.; 5) Allegrette María F.; 6) Sinisi Alejandra; 7) Martín Barba Antonella E.; 8. Maggio Marisa A.; 9) Destri Celeste M.; 10) Pedulla Juan P.; 11) Massico Federico D.; 12) Rodríguez Luciano A; 13) Gongora Héctor E.; 14) Lombardo Franco A.; 15) Pájaro Juan C.; 16) Allegrette María del C.; 17) González María del C.; 18) Sama Bruno; 19) Robredo Jorge A.; 20) Stortini Rosa B.; 21) Bramante María N.; 22) Lafulla Roberto F.; 23) Bordón Isabel; 24) Giuliodoro Heriberto E.; 25) Gómez Francisco E.; 26) Luna Natalia P.; 27) Torchio Marcela C.; 28) Majano López Ruben E.; 29) Lasserre Daiana S.; 30) Vanni Oscar F.; 31) Guallano Olga N.
Distrito ESTE: TITULARES: 1) López Diego F.; 2) Romano Pablo E.; 3) Asensio Rosana; 4) Ramírez Marcelo G.; 5) Arechabala Mariana M.; 6) Manfredi Estela R.; 7) Gardón María C.; 8. Ramírez Jorge A.; 9) Chiesa Raúl A.; 10) Urquiza María F.; 11) Oteiza Carlos; 12) Rodríguez Eduardo R.; 13) Figueroa Zulma l.; 14) Cornacchio María de los A.; 15) Ingrati Luciano; 16) Baloriani N. Susana; 17) González María; 18) Aviles Laureano D.; 19) Castronuovo Carlos A.; 20) Márquez Martha O.; 21) Malone María T.; 22) Juanico Valria E.; 23) Blanco Matias R.; 24) Maccarino Alfredo A.; 25) Vanni María J.; 26) Contreras Germán; 27) Busatto Aldo; 28) Teves Carlos A.; 29) Marconi Juan C.; 30) Guiotto Carlos; 31) San Martino María L.; 32) Picotto Ismael L.; 33) Díaz Juan S.; 34) Martín Braian E.; 35) Roldán Lorena A.; 36) Picotto Ismael A.; 37) Ávila Haydee S.; 38) Álvarez Néstor; 39) Ponce Alejandra D.; 40) Mosquira Andrea P.; 41) Invernoz Néstor A.; 42) Giulio Alberto; 43) Ponce María B.; 44) Caradonna Medina Romina L.; 45) Pérez Néstor F.
SUPLENTES: 1) Corro Sandra; 2) Puntieri Daniel O.; 3) Lucero Rubén A.; 4) Baiz Fabiana E.; 5) Vargas José L.; 6) Romero Nelson G.; 7) Perrotta Hugo R.; 8. Galmés Gustavo M.; 9) Conejera Walter J.; 10) Ponce Carla J.; 11) Mena María S.; 12) Tripulillo Susan B.; 13) Mosquira Alberto R.; 14) Gallo Juan C.; 15) Velázquez Magali A.; 16) Corro Carla A.; 17) Rodoni Eduardo A.; 18) Torres Delia N.; 19) Di Gloria Walter; 20) Cali Malvina R.; 21) Serani Pamela; 22) Farias Teresa Y.; 23) Rosales Maria L.
Distrito OESTE: TITULARES: 1) Bardavid Eduardo; 2) Agrifoglio Eduardo A.; 3) Silva Rúben A.; 4) Medina Sandra B.; 5) Bazterra Héctor; 6) Praglia Emma I.; 7) Punta Jorge O.; 8. Barbieri Rocío E.; 9) Guidozzolo Fabio; 10) Calcagno María S.; 11) Spitale Claudio M.; 12) Cingolani Lilián A.; 13) Rodríguez maría C.; 14) De Sogos Carlos A.; 15) Tinetti Paola A.; 16) Macchione Juan M.; 17) Mudeh Alberto; 18) Petean Ana M.; 19) Ponce Andrea S.; 20) Lobito María J.; 21) Fabiano Javier F.; 22) Romo Susana; 23) Ottaviani Abel M.; 24) Videla Elsa S.; 25) Haramburu Juan C.; 26) Anunziata Francisco; 27) Marttinelli Héctor; 28) Impinnisi Raúl S.; 29) Saavedra Alejandro; 30) Navello Cristian A.; 31) Reale Norma B.; 32) Lafulla Cristian F.; 33) Leguineche Catalina L.; 34) Ponce Laura M.; 35) Barbieri Valeria; 36) Álvarez Cristian H.; 37) Gualdoni Milagros; 38) Di Franco Manuel.
SUPLENTES: 1) Matorra María L.; 2) Maranda María E.; 3) Ferreyra Nora; 4) Buldain Ruben; 5) Lobito Santos F.; 6) Montalbano Esteban L.; 7) Garcia Alvaro M.; 8. Landaburu Lucas; 9) Toledo Agustina; 10) Moreno María I.; 11) Videla María R.; 12) López Patricio; 13) Caradonna Diamela Y.; 14) Cortes Sergio O.; 15) Valdovino Fernando S.; 16) Nowak Mariana M.; 17) Gornatti Susana E.; 18) Maccagnani Héctor J.; 19) Amado Mara E.
