Se organiza una nueva edición de Carreras Urbanas 2025

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Deportes, junto al Club Ciclistas Unidos, invita a participar de una nueva edición de las Carreras Urbanas, que se desarrollará el próximo domingo 28 de septiembre, a las 10:30 horas, en las instalaciones del Velódromo Municipal.

El evento contará con dos modalidades:

7K competitiva

3K participativa

La actividad será a beneficio de AFAPDI (Asociación Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad) y se entregarán medallas a los primeros cinco clasificados de cada categoría.

Desde la Municipalidad se invita a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta deportiva y solidaria, que combina la actividad física con el compromiso social.

Link de inscripción: https://forms.gle/q1ubUpcm3JTeEbTR8

Se desarrollo un duatlón solidario

En la jornada del domingo, en las instalaciones del Club Ciclista Unidos, Desde de la dirección de Deportes de la Municipalidad informaron que se desarrolló un duatlón solidario a beneficio de los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad.

Se conto con la participación de competidores locales y de distintas localidades de la región.



GANADORES:

General individual masculino: Luciano Alcalá

General individual femenino: Belén Curbello

GENERAL POR EQUIPOS

• Masculino: Raúl Mazzei – Alberto Cequeira

• Femenino: Carina Tello – Florencia Mansilla

• Mixto: Rubén Martínez – Elsa Tapia