Se nos complicó en 9 de Julio: El “niño” asesta, canales sin limpiar, caminos anegados, y trabajadores rurales caminando en medio del agua  

Desde el 27 de septiembre y hasta ayer miércoles 7, varios cuarteles del Distrito de 9 de Julio se vieron con distintos registros de lluvias, donde algunos de ellos se vieron seriamente afectados, en especial el VII y VIII ( Naon, El Tejar y Quiroga), donde los registros van de 220 a 300 mms.

El evento de lluvia de este miércoles en zonas como Paraje La Alegría entre Facundo Quiroga y Estancia La Corona reportaron registros de 120 mms.

Esto lo confirmo Cristian Brussa, trabajador rural del establecimiento El Mirador, quien subrayo en dialogo con El Regional Digital, en una semana prácticamente tenemos 210/220, en algunas partes, y hasta 300 milímetros en otras. Se nos complicó el tema. El campo obviamente tiene mucha agua y sobre todo la salida, y en especial por los caminos que realmente ya venían complicados, ahora están ya llenos de agua”, comento.

Hoy 8 de Octubre es el Día del trabajador Rural, y en el caso de Cristian, quien ya tiene 50 años de vivir en la zona, es un claro conocedor del panorama e inundaciones, nunca se vivió una cosa así de no tener caminos; y recuerda “arrancamos el año pasado con los caminos muy complicados, tratamos entre vecinos de solucionar un poco el problema, algo que nos aportó la municipalidad con alguna alcantarilla que nos fueron dando. Pero en el esfuerzo de todo tratamos de acomodarlo un poco al camino, pero la verdad que con estas lluvias últimas que tuvimos se volvió a complicar todo de vuelta”, lamento.

El Mirador esta unos 15 kms de Quiroga, y en cercanías de La Corona, “y hoy, me fui con un vecino hasta un campo y después tuve que venir caminando, si no tenés que venir en tractor, y para no romper tanto los caminos tratamos de evitar ello. Si, está saliendo el termo con un tractor con la leche. Acá tenemos tambos, y tienen que sacar la leche todos los días.

En el dialogo que se fue dando con este trabajador rural, informo que los propietarios de campos, este año volvieron a juntarse y pagaron una retro para limpiar los canales, con la anuencia del Municipio, se pusieron alcantarillas, pero faltan obras para terminar de hacer, como los canales que pasan por la orilla del pueblo de Quiroga y que requieren ser limpiados (Desde El Regional Digital entendíamos que la Municipalidad los había limpiado), y luego esa misma agua va hacia a Nelid, y desemboca en el San Emilio Sur.

En la zona la producción agropecuaria se reparte entre agricultura, ganadería y lechería. Los planteos de maíz algunos ya se anegaron, informo. Y algunos lotes que por ahí iban a soja, ya están planteándose si meten ganadería.

El otro drama que vuelve a aparecer es la educación. Hace más de una semana que la Escuela de La Corona no tiene clases, ya que esta todo anegado por el agua en los caminos. Una maestra por dentro de los campos llega, pero los chicos, no explico.

Cristian hace una reflexión como conocedor del terreno, asegura conozco bien lo que es el camino, la zona, las inundaciones que hemos pasado. Pero bueno, esto es lo que pasa hace veinte años que no se hace limpieza de canales, arreglos de camino como hay que arreglarlo; y llega un momento como esto, y pasa lo que ya te describí.

En Facundo Quiroga, el Delegado está esperando por parte de la Municipalidad, una maquina retro para limpiar los canales. Hasta la tarde de hoy jueves 8, el camión con la maquina vial no había llegado.

La imagen del tractor muestra un camino a 6kms. del Cementerio de Quiroga bajo agua

Este trabajador rural, cierra el dialogo con El Regional Digital recordando que el año pasado dio más días de su trabajo a tratar de salvar el camino, que trabajar en el campo. Este año dije: no voy a estar tantas horas en el camino, tuve mucho tiempo, muchos meses en el camino, pensamos que íbamos a zafar, pero bueno, seguiremos luchando hasta solucionar todo esto. Y se esperanzo, “esperamos que tengamos un poco más de respuesta también de arriba, y tomen alguna solución también.