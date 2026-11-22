Policía de Seguridad Comunal de Nueve de Julio informo que se logró desarticular una organización delictiva que operaba en distintas localidades de la provincia, cometiendo estafas bancarias mediante el uso de documentación apócrifa y aplicaciones digitales falsas.

Conforme se conoció, los aprehendidos fueron identificados como Díaz Maximiliano, Medina Aurora y Juárez Carlos Gabriel, todos mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Como se descubre la trama delictiva Todo comenzó a raíz de un alerta recibido a través del sistema de emergencias 911, que advertía sobre la presencia de un hombre y una mujer en la sucursal del Banco Galicia de Nueve de Julio, donde ambas personas intentaban retirar dólares de una cuenta perteneciente a terceros, utilizando un DNI apócrifo y una aplicación bancaria falsa. La inmediata intervención policial permitió frustrar la maniobra en el momento y concretar la aprehensión de los dos involucrados dentro de la entidad.

Tras ello se logra aprehender a un tercer delincuente A partir de las tareas investigativas desarrolladas por el Grupo Táctico Operativo (GTO), se logró establecer que momentos antes los mismos sujetos habrían intentado perpetrar un hecho de similares características en una entidad bancaria de la ciudad de Bragado, movilizándose en un automóvil Volkswagen Voyage de color negro.

Ante esta situación, se desplegó un rápido operativo cerrojo, con la participación y coordinación de personal de SUBDDI Bragado y EPC Bragado, que culminó con la interceptación del vehículo en el Peaje de ruta nacional 5, en el partido de 9 de Julio.

Allí se concretó la aprehensión del conductor del rodado, y el secuestro del automóvil y de documentación de interés para la investigación. La organización delictiva venía actuando en varias ciudades Como resultado del procedimiento, tres personas quedaron aprehendidas, lográndose neutralizar la maniobra delictiva e impedir que se concretara el perjuicio económico a las víctimas.