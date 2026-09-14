La puede contar: Se durmió mientras conducía en ruta provincial 46

Esta mañana se produjo un vuelco en ruta 46 cerca del acceso a la localidad de O’Brien, en el cual se vio involucrado un automóvil conducido por una persona de sexo masculino domiciliado en Bragado.

El conductor señaló a los Bomberos que acudieron a auxiliarlo que perdió momentáneamente el control de su rodado, saliendo hacia la banquina dónde terminó volcando.

Afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad y los servidores públicos que auxiliaron son del Cuartel de O’Brien.

Fuente: Bragado es Noticias