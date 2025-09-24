Se lleva adelante un plan de forestación en el Parque Gral. San Martin

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Educación y el área de Espacios Verdes, dependiente de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, llevó adelante hoy la primera etapa de forestación de la Isla del parque General San Martín.

La iniciativa se desarrolló con especies nativas donadas por el ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, entre ellas Talas y Sen del Campo, con el objetivo de conformar un bosque mariposario.



La actividad se enmarcó en la celebración del Día de la Primavera y el Día Mundial de la Paz, dentro del proyecto “Plantando Nativas por la Paz”, que integran miembros del grupo “Con los pies en la tierra”, voluntarios que colaboran con la conservación de la isla.

En esta primera instancia participaron niños de la sala de 4 años del Instituto Marianista San Agustín, mientras que la segunda etapa se realizará la semana entrante con alumnos de otros establecimientos educativos del distrito.