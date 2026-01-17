Se juega la 5ta. fecha del Ascenso, y podría haber grito de campeón

Para hoy sábado 17 está programada la 5ta fecha y anteúltima fecha del Torneo Mayor de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, y que tiene como líder a Defensores de la Boca.

Los dos partidos que se disputan se desdoblan entre hoy sábado y mañana domingo, para conocer si hay grito de campeón, o habrá que esperar a la última fecha.

Este sábado a las 20:30hs, el puntero, Defensores de la Boca, en cancha de El Fortín, recibe a 12 de Octubre, mientras que mañana domingo a las 19:30hs., 18 de Octubre, escolta a tan solo dos puntos del puntero, recibe a Atlético Dudignac.

Que puede pasar en esta fecha

En esta fecha, si Defensores gana y 18 de Octubre empata o pierde, Defensores de la Boca, ampliaría la diferencia y se adjudicaría de manera anticipada el Mayor.

Caso contrario si se mantienen esos dos puntos, si se achica la diferencia, si igualan en puntos o si 18 de Octubre pasa al frente, se definirá en la última jornada.

Cabe destacar, que 18 de Octubre, gano la Primera Fase del Torneo de Ascenso.