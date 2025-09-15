Se incendio por completo un automóvil en ruta 65

Los servicios de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio y Dudignac, acudieron este domingo 14 del corriente minutos antes de las 21hs. a sofocar un incendio de un automóvil que transitaba por ruta provincial 65, cuando en el km 192, se incendio.

Su conductor, único ocupante, un vecino de la localidad de Dudignac, se movilizaba en el sentido 9 de Julio-Bolívar, ante la situación logro salir por sus propios medios y sin consecuencia en su persona.

En tanto que al llegar las unidades de Bomberos de Dudignac y 9 de Julio, el fuego era generalizado por lo que la unidad se destruyo por completo a causa de las llamas del fuego.

El trabajo estuvo a cargo de los Bomberos Cristian Martin del Cuartel Dudignac y de Sergio Fernández del Cuartel 35, 9 de Julio.