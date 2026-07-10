Se inauguró la feria gastronómica más federal de Argentina

Caminos y Sabores edición BNA celebró este viernes su inauguración oficial con un acto que reunió a autoridades nacionales, provinciales, expositores y visitantes. Desde hace 20 ediciones, la feria pone en valor la riqueza gastronómica, cultural y turística de las economías regionales argentinas.

Si bien El Gran Mercado Argentino abrió sus puertas el jueves 9 de julio, el tradicional corte de cintas se realizó este viernes con un acto central en la Cocina Caminos, encuentro que no solo celebró las dos décadas de trayectoria de la feria sino también el comienzo de una nueva etapa en el predio BA Ferial.

“No estamos inaugurando una feria, estamos celebrando una historia”

Así lo expresó Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, la empresa organizadora de la feria. Sobre la edición aniversario de Caminos y Sabores, que se lleva a cabo del 9 al 12 de julio en BA Ferial, dijo: “No estamos inaugurando una feria, estamos celebrando una historia que comenzó hace 20 ediciones y fue creciendo gracias al trabajo, la pasión y el compromiso de los miles de emprendedores, productores, empresas, instituciones y visitantes que hicieron de Caminos y Sabores un verdadero símbolo de la Argentina que crea, produce y sueña”.

Además, compartió que Exponenciar asumió la concesión del emblemático predio de Costa Salguero por 10 años, “proyecto que representa una apuesta al futuro, a la innovación y al desarrollo de grandes encuentros”. En ese sentido, destacó el significado especial de esta edición de Caminos y Sabores por estar inaugurando “una nueva etapa en una nueva casa” y consideró que “BA Ferial es un espacio pensado para seguir creciendo, brindar una mejor experiencia a los expositores y visitantes, y para acompañar la evolución de una feria que después de dos décadas continúa renovándose sin perder aquello que lo hace única”.

“Es una feria federal”

Durante el acto también tuvo la palabra el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien se refirió a la feria Caminos y Sabores edición BNA como “una de las más federales de Argentina que tiene la potencia de unir a pequeños, medianos y grandes productores en un gran mercado”. Destacó el esfuerzo que realiza cada productor para mostrar su trabajo en la feria que “no es solo un lugar donde venir a comprar productos, sino de unir puntas, lograr eficiencias y dar un salto cualitativo que nos va a permitir seguir posicionando a la Argentina y a la ciudad de Buenos Aires como la capital mundial gastronómica y cultural de experiencias maravillosas, donde cada una de las provincias puedan mostrar lo que tienen para dar”.

En paralelo, el jefe de Gobierno felicitó a las autoridades de Exponenciar por “la importante inversión para renovar un centro de convenciones, una actividad central para la economía de la ciudad de Buenos Aires”.

Del acto inaugural también participaron Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones; Carlos Balter, vicepresidente segundo del Banco Nación y el Directorio del Banco Nación; Martín Giacco; subsecretario de Economías Regionales de la Secretaría de Agricultura y Pesca de la Nación; Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires; Guido Romero, Ministro de Turismo, Cultura y Deportes de San Juan; Guillermo Koenig, ministro de Producción e Industria de Neuquén; Carlos Banacloy, ministro de Producción de Rio Negro; Mariel Gabur, ministra de Industria de Corrientes; Juan Álvarez Pinto, ministro de Turismo y Cultura de San Luis; José María Arrua, Ministro de Turismo de Misiones; Javier Rodríguez, Ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Bs.As.; Darío Capitani, presidente de la Agencia de Turismo de Córdoba; Bernardo Abruzzese, representante de la Casa Santiago del Estero; Sebastián Sarsfield, director delegación Chubut en Bs.As.; Rodrigo Corbalan, secretario Vitivinícola de Jujuy; Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo de la provincia de Bs.As.; Jorge Sato, presidente del Ente de Turismo de Entre Ríos, Luis García Bes, Secretario de Comercio de Salta, autoridades de Exponenciar y de los diarios Clarín y La Nación.

Por tercer año consecutivo, el Banco Nación acompaña como naming de la feria, ofreciendo beneficios exclusivos para sus clientes, con descuentos tanto en la compra de productos regionales y propuestas gastronómicas como en las entradas.

Arranque histórico: Caminos y Sabores celebra 20 ediciones

En su primer día, la feria recibió en su nueva casa BA Ferial, ubicada en Costa Salguero, más visitantes respecto al primer día del año pasado. Hasta el 12 de julio, el público podrá conocer y comprar los productos de más de 500 emprendimientos provenientes de todo el país y disfrutar de una gran agenda de actividades entre las que se destacan las cocinas en vivo y los concursos Experiencias del Sabor y la Copa Alfajor Argentino.

De esta forma, Caminos y Sabores continúa consolidándose como el gran punto de encuentro de la producción regional argentina, un espacio que inspira, conecta e impulsa a quienes, con identidad y trabajo, hacen posible que los sabores de todo el país lleguen cada vez más lejos.

El Gran Mercado Argentino se podrá visitar del 9 al 12 de julio, de 12 a 20 en BA Ferial, Av. Costanera Rafael Obligado 1221, Costa Salguero. Buenos Aires.

Caminos y Sabores edición BNA tiene el apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y Río Uruguay Seguros como sponsors; el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como anfitrión; John Deere con una alianza estratégica; el Gobierno de la Provincia de Neuquén y el Gobierno de Río Negro como auspiciantes. En esta oportunidad, acompañan: IPCVA, Metroservicios, Otito y Pozo y ARGENINTA como entidad que acompaña.