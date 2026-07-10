Un Auxiliar de Escuela, emociona al cantar el Himno mientras limpiaba una escuela

Este miercoles 8 previo a los actos y festejos por el 210º Aniversario de la Independencia de nuestro pais, se dio un significativo hecho que emociona, cuando un Auxiliar de Escuela, «Portero», en el SUM de la Escuela Nº 31 de Rancul, La Pampa, limpiaba el piso y la plataforma, cantaba el himno.

Se trata de Ruben «Pichu» Ellero, quien al momento de limpiar el lugar donde luego se iba a realizar el acto por el 9 de Julio, comenzo a cantar el Himno Nacional Argentino, mientras el sonidista hacia la prueba de sonido.

Ruben, tomó el micrófono y sin dejar de limpiar, entonó el Himno Nacional Argentino con una potencia y sentimiento que dejó sin palabras a quienes lo escucharon.

El video, fue grabado por dos papás que preparaban el sonido, muestra a Rubén limpiando el piso, agachado, con el palo del lampazo en una mano y el micrófono en la otra. Ni siquiera cuando se le cae el palo pierde la tonalidad.

La interpretación es tan emotiva que rápidamente trascendió las fronteras de La Pampa y ya recorre el país.

“Salió tan de adentro”

En diálogo con Cadena 3, Rubén relató cómo surgió el momento: “Verdaderamente fue una tarde extraordinaria. Estábamos preparando el colegio después del partido de la Selección contra Egipto. Mis compañeros me instaron a probar el sonido y yo decidí sumarme a la pista del Himno Nacional que sonaba de fondo. Me puse a cantar mientras seguía trapeando con total tranquilidad”.

El portero confesó que no se dio cuenta de que lo estaban filmando: “Mis compañeros me estaban grabando y yo seguía limpiando. Salió tan de adentro, tan pasional, tan patriótico”.

Eduardo Honorato, periodista de Radio Norte de La Pampa, destacó que Rubén proviene de una familia de grandes voces. “Los Ellero son talentos increíbles. Hace 20 años grabamos un CD familiar con ellos. Es una familia con voces impresionantes”, contó.

Un talento que viene de familia

Rubén, conocido como “Pichu” en su pueblo, creció rodeado de música junto a sus tíos y familiares. Aunque nunca pudieron vivir del canto, actuaron en Rancul, Parera y la zona. Él mismo define su voz como melódica y poderosa, con reminiscencias tangueras.