Del lote al jardín: la nueva apuesta tecnológica de VAF

La robotización sigue ganando terreno y ya no se limita únicamente a las labores productivas. En línea con esa tendencia, VAF incorporó a su cartera de productos un robot cortacésped autónomo para uso domiciliario, una solución que combina tecnología de precisión, programación inteligente y funcionamiento completamente automático.

La firma ya contaba con un robot cortacésped de operación por control remoto para trabajos de mayor exigencia. Con la incorporación del Robotic Lawn Mower, da un paso más en materia de innovación al ofrecer un equipo completamente autónomo para el mantenimiento de jardines y parques residenciales.

El equipo opera desde una estación de carga desde donde inicia las tareas siguiendo los recorridos previamente programados por el usuario. Una vez finalizado el trabajo, o cuando necesita recargar su batería, regresa automáticamente a la base para luego retomar la tarea según la planificación establecida.

Además, permite configurar distintos recorridos y horarios de trabajo. De esta manera, si la superficie requiere más tiempo del que ofrece una sola carga, el robot regresa automáticamente a su estación para recargarse y luego retoma el recorrido programado, manteniendo el césped corto de forma permanente y sin necesidad de intervención del usuario.

«La incorporación de este robot responde a una demanda creciente por soluciones que simplifiquen las tareas de mantenimiento sin resignar precisión. Es un equipo que trabaja de manera totalmente autónoma, se adapta a la rutina de cada usuario y refleja cómo la tecnología sigue acercando nuevas posibilidades tanto al ámbito agropecuario como al uso cotidiano», destacó Valentín Noto, socio fundador de VAF.

Con esta incorporación, VAF continúa ampliando su portfolio de soluciones tecnológicas y reafirma su apuesta por equipos que integran innovación, eficiencia y facilidad de uso para responder a las nuevas demandas del mercado.