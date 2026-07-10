10 de julio Día de la Ganadería: Nuestro reconocimiento a quienes a diario potencian esta cadena productiva

El término ganadería hace referencia a la cría de ganado con fines comerciales —los cuales incluyen la obtención de productos derivados como carne, leche, lana, huevos, etc.— y se clasifica según los distintos tipos de animales que se crían: vacas, ovejas, toros, bueyes, cerdos, cabras. Se trata de una actividad que, junto con la agricultura, viene siendo practicada por la humanidad desde sus comienzos.

En el partido de 9 de Julio y la región la ganadería sufrió cierto corrimiento a lotes denominados bajos producto de la ampliación de la frontera agrícola. Sin embargo hubo y hay productores ganaderos que no se desprendieron de su ganado tanto vacuno como ovino o porcino y siguieron invirtiendo, en especial tecnología y genética, a pesar de la falta de ciertos incentivos fiscales y sin políticas ganaderas en el país.

Desde hace unos tres años el presente ganadero es bueno en precios y en la incorporación de tecnologías, la buena humedad en el suelo ha permitido que los productores en especial los de ganaderia vacuna potencien la carga animal en sus campos y realicen la retención de su ganado para ganar mas kilos, en sus resultados termina beneficiando a la economía local y nacional, por la venta de mas kilos de carne vacuna.