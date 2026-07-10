El Karting del CEl Karting del Centro tiene su cita este fin de semana en 9 de Julio
Karting del Centro: intensa jornada de pruebas en el inicio de la 5ª fecha en 9 de Julio La actividad comenzó este viernes en el Kartódromo Ciudad de 9 de Julio con las pruebas libres
correspondientes a la quinta fecha del Karting del Centro, competencia que forma parte de los festejos por el 56° aniversario del Autódromo Ciudad de 9 de Julio»Guillermo Yoyo
Maldonado»
Como es habitual, la categoría más convocante del karting argentino de tierra reunió a una importante cantidad de pilotos de distintos puntos del país, quienes aprovecharon la jornada para
comenzar a trabajar en la puesta a punto de sus unidades de cara a las clasificaciones y series del fin de semana.
Entre los representantes locales hubo actuaciones destacadas en varias divisionales:
– 390 cc Escuela
● Bastián Massaccesi fue el más rápido de la categoría al marcar el mejor registro de la
jornada con 52.805.
● Benicio Pinto se ubicó en la cuarta posición.
– KMX Senior
● Excelente comienzo para Gustavo Arizcurre, quien lideró las pruebas libres con un tiempo
de 49.150.
– 150 cc Juveniles
● Dominio nuevejuliense con el mejor tiempo para Hernán Bottini.
● Además, Federico Álvarez finalizó octavo y Conrado Castro se ubicó en la 32ª posición.
– 150 cc Menores
● Pinto Benicio fue el mejor representante local al finalizar sexto.
● También se destacaron Bastián Massaccesi (10°), Bruno Hayes (12°), Benjamín Teves
(23°) y Manuel Rizzo (27°).
– 150 cc Master
● Federico Álvarez culminó octavo.
● Bruno Canusso fue 23°, Nicolás Castaño 26° y Santiago Martino 34°.
– Escuela
● Bastián Massaccesi volvió a mostrarse entre los protagonistas al ubicarse noveno.
● También participaron Juan Manuel Pérez (11°), Salvador Basile (17°) y Manuel Arizcurre
(21°).
– 250 cc Kayak Master
● Cristian Lagorio fue sexto entre los pilotos que registraron tiempos.
– 150 cc Super Master
● Santiago Martino alcanzó el cuarto lugar.
● Más atrás finalizaron Facundo Salas (8°), Ariel Prieto (22°) y Santiago Pérez (24°).
– KMX Master
● Facundo Salas fue el mejor nuevejuliense con el noveno puesto.
● También participó Alejandro Ventimiglia.
Con una pista que presentó muy buenas condiciones y un parque automotor que volvió a ratificar el gran presente de la categoría, la expectativa crece de cara a las instancias decisivas del fin de
semana.
Lo que viene
Sábado 12 de julio
-07:00 hs – Apertura del predio
– 08:30 hs – Inicio de pruebas libres (2 tandas)
-Luego se desarrollarán las clasificaciones y las primeras series de las categorías que determino la organización.
Domingo 13 de julio
– 08:45 hs – Series restantes
– 10:00 hs – Comienzo de las grandes finales
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