El Karting del CEl Karting del Centro tiene su cita este fin de semana en 9 de Julio

Karting del Centro: intensa jornada de pruebas en el inicio de la 5ª fecha en 9 de Julio La actividad comenzó este viernes en el Kartódromo Ciudad de 9 de Julio con las pruebas libres

correspondientes a la quinta fecha del Karting del Centro, competencia que forma parte de los festejos por el 56° aniversario del Autódromo Ciudad de 9 de Julio»Guillermo Yoyo

Maldonado»

Como es habitual, la categoría más convocante del karting argentino de tierra reunió a una importante cantidad de pilotos de distintos puntos del país, quienes aprovecharon la jornada para

comenzar a trabajar en la puesta a punto de sus unidades de cara a las clasificaciones y series del fin de semana.

Entre los representantes locales hubo actuaciones destacadas en varias divisionales:

– 390 cc Escuela

● Bastián Massaccesi fue el más rápido de la categoría al marcar el mejor registro de la

jornada con 52.805.

● Benicio Pinto se ubicó en la cuarta posición.

– KMX Senior

● Excelente comienzo para Gustavo Arizcurre, quien lideró las pruebas libres con un tiempo

de 49.150.

– 150 cc Juveniles

● Dominio nuevejuliense con el mejor tiempo para Hernán Bottini.

● Además, Federico Álvarez finalizó octavo y Conrado Castro se ubicó en la 32ª posición.

– 150 cc Menores

● Pinto Benicio fue el mejor representante local al finalizar sexto.

● También se destacaron Bastián Massaccesi (10°), Bruno Hayes (12°), Benjamín Teves

(23°) y Manuel Rizzo (27°).

– 150 cc Master

● Federico Álvarez culminó octavo.

● Bruno Canusso fue 23°, Nicolás Castaño 26° y Santiago Martino 34°.

– Escuela

● Bastián Massaccesi volvió a mostrarse entre los protagonistas al ubicarse noveno.

● También participaron Juan Manuel Pérez (11°), Salvador Basile (17°) y Manuel Arizcurre

(21°).

– 250 cc Kayak Master

● Cristian Lagorio fue sexto entre los pilotos que registraron tiempos.

– 150 cc Super Master

● Santiago Martino alcanzó el cuarto lugar.

● Más atrás finalizaron Facundo Salas (8°), Ariel Prieto (22°) y Santiago Pérez (24°).

– KMX Master

● Facundo Salas fue el mejor nuevejuliense con el noveno puesto.

● También participó Alejandro Ventimiglia.

Con una pista que presentó muy buenas condiciones y un parque automotor que volvió a ratificar el gran presente de la categoría, la expectativa crece de cara a las instancias decisivas del fin de

semana.

Lo que viene