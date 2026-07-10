Dia de la Independencia de nuestro pais: En 9 de Julio se desarrollaron distintas actividades

En el marco de los actos oficiales por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, e impulsado por el Municipio local se llevaron adelante distintas actividades que iniciaron en la media mañana de este jueves 9 de Julio, con el Te Deum celebrado en la Iglesia Catedral, y que fue presidido por el Obispo diocesano, Ariel Torrado Mosconi.

Del encuentro religioso, además de vecinos e instituciones intermedias,, participo la Intendente municipal, María José Gentile, junto a parte de su gabinete, concejales y autoridades educativas. Durante su homilía, Torrado Mosconi, invitó a reflexionar sobre el verdadero sentido de la celebración patria, remarcando que la fe debe traducirse en un compromiso concreto con la realidad cotidiana.

El acto concluyó con una interpretación del Himno Nacional Argentino en violín, a cargo del maestro Cristian Luzza, dando cierre al primer tramo de las actividades oficiales organizadas por la Municipalidad de Nueve de Julio para conmemorar el Día de la Independencia.

En tanto que por la tarde desde las 14 hs. se desarrollaron actividades al aire libre sobre calle Libertad frente al Palacio municipal, ocupando también espacios de Plaza Belgrano. Bajo el lema «Nuestras Raíces», con grupos de danzas folclóricas y artistas invitados, quienes

brindaron espectáculos musicales y de baile para disfrutar en familia. Además de contar con un lugar para artesanos locales.

Sobre el escenario se presentó una variada grilla artística que reunió a músicos, cantantes y cuerpos de danza locales, donde se sumaron Oscar Bibini, Gonza y Beni con su bombo, Costumbres de Mi Patria, Luciano Amaya, Tere Gambi y Leo Chiavaro, La Sajuriana Danzas, Fran Góngora (acompañado por Mauro en bombo), Querencia de Mi Pago, Morena y José y -jóvenes ganadores de la etapa local de Juegos Bonaerenses y que representarán al distrito en la etapa regional- yPardos del Oeste, culminando la celebración con el tradicional Pericón Nacional, que convocó a bailarines y público en un emotivo cierre de la jornada.

La propuesta permitió disfrutar de un clima ameno, de encuentro y celebración, donde el folclore, la música y las danzas populares fueron los grandes protagonistas de una fecha tan significativa para todos los argentinos.