80º Aniversario de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio: Ocho décadas de servicio, pasión y bastante coraje

«La inauguración del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio fue en la tardecita, ya que todo el mundo trabaja«, aseguro el presidente de la Cooperadora de Bomberos de 9 de Julio, Martin del Castillo, al recordar hoy, 10 de Julio la celebración de la fundación de dicho Cuartel.

Del Castillo, paso esta mañana por el programa radial, Acontecer Rural, por FM 102.7 Radio Amanecer, y junto a Jorge Laita, Bombero en Reserva, y el Comandante del Cuerpo, Sergio Fernández, hicieron un repaso de la creación del cuerpo bomberil, el desarrollo de bomberos y el presente de la institución de Av. Vedia al 300.

El inicio de bomberos

Para colocarnos en contexto, la ciudad de 9 de Julio recién transitaba sus apenas 80 años de vida urbana y todo por construir en desarrollo y extensión urbanística y de servicios, con las primeras instituciones intermedias, el comercio, industria y los primeros avances tecnológicos y modernos de la humanidad de aquellos años.

Entre ello nació la Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio el 10 de julio de 1946, producto de un incendio en una vivienda y los incendios que se generaban a la vera de las vías ferroviarias, ya que la impulsión del sistema de trenes, mediante vapor, el encendido del carbón generaba esos incendios, y requería que alguien actuara en sofocar los mismos, comento, Sergio Fernández en dialogo con el programa radial, Acontecer Rural.

Sergio Castillo tiene 47 años en Bomberos de 9 de Julio, y su ingreso fue por curiosidad, la aventura de ver a quienes en ese momento integraban el cuerpo, y no se desprendió más, al tiempo que trae a memoria, que Jorge Laita, fue uno de sus mentores y superior que supo tener.

Además, no dejo de lado de agradecer a mucha gente que hizo mucho por la institución. Muchos de ellos hoy no están, hablo también de hombres y mujeres que integraron la comisión directiva, las comisiones de fiestas, y es nuestra obligación conservar y hacer marchar de la mejor manera lo que esta gente en su momento creó”, puntualizo.

Por su parte, Del Castillo, que también fue Bombero, como lo fue su padre, subrayo que el Cuerpo de Bomberos que hoy tiene 9 de Julio, nos enorgullece a mí como presidente de estar al frente y también tomar semejante responsabilidad porque uno tiene que crear el camino para los que vienen y ojalá que lo podamos hacer de la buena manera y por el camino correcto, apunto.

En tanto que Jorge Laita, hoy con 84 años es Bombero en Reserva, cada día pasa por el Cuartel. En su caso se sumó a bomberos, cuando tenía 15 años, fue un 1 de septiembre de 1957, recordando que donde hoy está la cancha de El Fortín, habían construido una casa de madera, donde hicieron un simulacro y la prendieron fuego, se tiró uno con una muñeca de arriba, y eso me entusiasmo y me acerque a Bomberos.

Habían pasado 11 años del joven Cuartel de Bomberos, y recordó el señor Volta me tomo los datos y me dijo te voy a dar una prueba, y me dice, agarra la pava y el mate, y con mucha alegría conto como fueron sus inicios. También dijo que contó con el total apoyo de sus padres.

En la actualidad el Cuartel de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio esta compuesto por:

45 Efectivos de Bomberos activos 12 Efectivos de Bomberos activos en el Destacamento Bomberos Patricios 25 Bomberos de Reserva

En cuanto al presente de la institución hoy en día, Martin del Castillo, señalo que esta sólida y fuerte. En lo que refiere a lo económico, de alguna manera nos envuelve, pero no se baja los brazos para contar con el recurso económico bien

En la parte operativa, ponemos mucho énfasis en lo que es el bombero, porque es el que tiene que estar preparado para que nos salve, para que nos acuda cuando nosotros lo necesitamos. Así que, en ese sentido, en la parte operativa estamos bien y trabajamos para contar con las herramientas necesarias. Si es cierto que siempre faltan cosas, porque también van apareciendo, ahora hay cuarteles que ya tienen incorporado lo que es Inteligencia Artificial (IA), pero no estamos desactualizados, sostuvo.

Fernández sumo diciendo sobre IA, que lo tecnológico no escapa a lo que es bomberos. Hoy, por ejemplo, ya se están incorporando drones en algunos países, para lo que extinción.

Y dio un ejemplo. Cuando vas a un incendio, vos con el dron tenés posibilidad de acceder a lugares donde físicamente no podes hacerlo. Y después tenés herramientas que día a día van apareciendo, que van mejorando, que van siendo mucho más prácticas, más manuables para todo lo que concierne a la tarea que nos compete”, explico.

Al escuchar, esto Jorge Laita analizo los cambios que se fueron dando y recordó, imaginen, nosotros teníamos un Chevrolet, dos líneas de mangueras y agua, bolsas de arpilleras, y puro coraje, comento entre risas en el dialogo periodístico radial.

En ese marco, Don Jorge recordó algunas historias de los bomberos locales y trajo a colación el incendio de la sucursal local del Banco Nación. Fue un 1 de julio de 1971. Estaba frente al trato, conto Laita.

Fue algo que nunca habíamos visto, la magnitud del incendio, explotaban las vidrieras, de todo sucedía y era en momento en que el Banco estaba en actividad, se quemó casi todo, recordó.

Había mucha preocupación por el Banco daba con el fondo del Bazar del Siglo, que daba a la calle Mitre, estaban los fondos pegados, conto. Luego fue la Cooperativa agrícola, también otro incendio muy grande, recordó.

Otro hecho de magnitud que les correspondió sofocar fue en el campo, luego de pasar un tren, comenzó el incendio y tuvimos que ir apagando con bolsas mojadas de arpilleras (hoy se utiliza mochilas con agua) hasta la localidad de Patricios. Fue tremendo el trabajo que se realizó allí, y aclaro que se lo hacía con bolsas, porque el camión no podía entrar por el tipo de terreno que había

Don Jorge Laita es tal bomberos para el que lo catalogo como su segunda casa, y de cara a este 80 aniversario, le cuesta dormir, con solo pensar lo que va a ser este nuevo año de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, y poder reencontrarse con amigos que le dio el ser Bombero.

Desfile 80º Aniversario de Bomberos 9 de Julio

Como parte de los festejos, la Cooperadora de Bomberos ha diagramado un desfile sobre Av. Mitre entre las calles Mendoza e Irigoyen, donde frente a un Palco sobre Plaza Gral. Belgrano, desfilaran 35 cuarteles, algunos pasaran con unidades, contaremos con el presidente de la Federación Bonaerense de Bomberos, el Comandante Gral. Osvaldo Alori. Y la Banda de Música “9 de Julio” de Bomberos de Lujan.

Todo comenzara a las 10:30hs y se han cursado distintas invitaciones a las autoridades e instituciones de la ciudad, informo Martin del Castillo.

En el final del dialogo radial, Del Castillo, suspiro y dijo «estos 80 años es muy emocional, no tengo duda que cada uno de los bomberos va a recordar algo, o va a vivir una situación especial. Como Jorge dice, anoche no dormí, bueno, todo nos toca la parte emocional. En el caso mío, recordar a mi padre que fue bombero, y bueno, muchos años, y bueno, por ahí alguna de las cosas”.