Se firmó: luego de 26 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea se integran en un área comercial

El amplio teatro San José de Flores, parte del extenso complejo del Banco Central de Paraguay, con capacidad para unas 800 personas, explotó en aplausos cerca de las dos de la tarde. Se acababa de firmar, después de 26 largos años de idas y vueltas, marchas y contramarchas, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, que al entrar en funcionamiento creará el área de libre comercio más grande del mundo, con 720 millones de personas.

Sentado en el escenario, el presidente Javier Milei fue uno de los testigos de honor de la firma, que formalizaron los cancilleres del Mercosur y los líderes de la Unión Europea. Fiel a su estilo, defendió a Donald Trump, pidió un Mercosur flexible y no aplaudió las menciones al gran ausente de la jornada: el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Junto a sus pares de Uruguay, Yamandú Orsi, y el presidente anfitrión, Santiago Peña, Milei siguió las alternativas del acto, mientras que por la Unión Europea firmaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el titular del Consejo de Europa, António Costa.

También llegaron a Asunción, que amaneció nublada y calurosa, los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz y Panamá, José Mulino, ambos países en distintas etapas de incorporación al bloque sudamericano.

Faltó, como se esperaba, el presidente de Brasil, que quería firmar el acuerdo el 20 de diciembre pasado, en la cumbre de presidentes del Mercosur, realizada en Foz de Iguazú, pero la aprobación del acuerdo se demoró por disidencias internas en la UE. Rápido de reflejos, Da Silva armó un acto paralelo en Río de Janeiro, el viernes, que despertó malestar en la Casa Rosada.

El anfitrión Peña fue quien arrancó con los discursos. Luego de saludar a su “amigo” Milei y al resto de los presentes, envió un sugestivo “saludo a la distancia” a Lula, y afirmó: “estoy seguro nos está siguiendo por televisión”. Milei lo escuchaba silencioso, sin conversar con su par uruguayo, que aprovechaba para acomodar sus papeles. En otro párrafo, Peña volvió a referirse a Lula, “lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado aquí, el presidente de Brasil”, dijo. Hubo aplausos, pero Milei no se sumó. En la conferencia de prensa posterior a la firma, Peña reconoció que la ausencia del brasileño le dejaba “un sabor amargo, agridulce”, pero matizó al afirmar que reconocía el “liderazgo” del presidente brasileño».

La siguió Von der Leyen, quien sin referirse a la controversia definió como un “honor” estar en “este lugar, que carga historia”. La dirigente europea afirmó que “Sudamérica elige integración y envía un fuerte mensaje al mundo: beneficios para nuestra gente y nuestros negocios”. Repasó las ventajas económicas del acuerdo, la necesidad de “proteger nuestra casa”, y citó al escritor Augusto Roa Bastos, antes de afirmar que “compartimos cultura, valores”.

Ursula von der Leyen, titular de la Comisión Europea (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO – AFP

A su turno, Milei calificó de “queridísmo” a Peña, y dejó para el final, de acuerdo al protocolo, al canciller Vieira. Expresó un reconocimiento al liderazgo europeo, y en especial a su “amiga”, la presidenta italiana, Giorgia Meloni, “fundamental”. “El encierro y el proteccionismo son los máximos responsables del estancamiento crecimiento de la pobreza”, afirmó Milei.

Santiago Pena y Javier Milei (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO – AFP

Invitó al resto del bloque a ir “más allá”, y enumeró otras negociaciones, además del acuerdo bilateral con Estados Unidos. Y al referirse a Venezuela, elogió las “acciones de Estados Unidos que derivaron en la captura del narcoterrorista y criminal Nicolás Maduro”. Prometió, además, enviar al Congreso el proyecto de ratificación del acuerdo Mercosur- UE, “en los próximos días” para su tratamiento en sesiones extraordinarias.

“Este acuerdo es un auténtico hito en la decidida apuesta de la UE para apuntalar nuestra seguridad económica”, dijo Costa. “Juntos somos más fuertes para enfrentarnos a desafíos comunes”, afirmó, y se manifestó en contra de la “ley del más fuerte” y en favor de la “soberanía y la integridad territorial”. Un mensaje contra el presidente Donald Trump que contrastó con las palabras de Milei. “Esto es solo el primer paso, el más importante es el que darán nuestras empresas y los 700 millones de ciudadanos de nuestros países”.

El presidente Orsi elogió el acuerdo y abogó por “un orden internacional basado en reglas, en Estado de derecho, el consenso, la democracia republicana, los derechos humanos”. Su par de Bolivia, Rodrigo Paz, mandó un “especial cariño, agradecido” al presidente Lula da Silva, sin reparos. Criticó al “aislamiento del socialismo” boliviano, que gobernó dos décadas antes de su llegada al poder. Y en relación a la coyuntura en Venezuela, destacó: “Todo en democracia, nada fuera de ella, mi solidaridad con el pueblo venezolano”, dijo Paz, y recogió los aplausos más fuertes al afirmar “entre hermanos, nunca más” guerra.

A su turno, el canciller Vieira trajo el saludo “caluroso” del presidente Lula. En su breve y prudente discurso, hizo un previsible elogio al “multilateralismo”, y las “soluciones construidas de manera colectiva, la democracia y el Estado de derecho”. Resaltó la “dimensión histórica” del acuerdo, y evitó temas ríspidos como la crisis en Venezuela.

Milei había llegado a las cuatro de la mañana al Aeroparque Metropolitano tras su participación en el festival de doma y folklor de Jesús María, dónde incluso compartió escenario con el Chaqueño Palavecino. Volvió a volar pasadas las 9.30, acompañado por el canciller Pablo Quirno, rumbo a Asunción en un avión de la Fuerza Aérea.

En el aeropuerto lo esperaba el embajador en Paraguay, Guillermo Nielsen. Poco antes de Milei, de un avión de bandera brasileña bajaron el canciller Mauro Vieira, representante del presidente Luis Inácio Lula da Silva, y la presidenta de la comisión europea, Ursula von der Leyen. Se trató de una cortesía más de Lula para con la jefa de la diplomacia europea, que un día antes de la firma en Asunción llego a Río de Janeiro.

Javier Milei fue recibido en Asunción por el embajador Guillermo Nielsen (Photo by Daniel Duarte / AFP) DANIEL DUARTE – AFP

El Presidente arribó a las 12.15 a la sede de la firma. Sonriente, se estrechó en un prolongado abrazo y diálogo posterior con el presidente Peña, quien lo acompañó dentro del salón.

Uno a uno, los invitados fueron llegando a la sede del Banco Central, en el mismo teatro en el que, el 26 de marzo de 1991, se firmara el tratado de Asunción, que dio inicio al Mercosur, y que por Argentina firmara el entonces presidente Carlos Menem, admirado por Milei, quien a poco de llegar a Balcarce 50 sumó su busto al salón de los Bustos de la Casa Rosada.

El presidente del Consejo Europeo Antonio Costa y la titular de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, al arribar al aeropuerto Silvio Pettirossi, en Luque, Paraguay (Photo by Daniel Duarte / AFP) DANIEL DUARTE – AFP

A pesar de lo anunciado, y sin comunicación de la delegación con la prensa, Milei volvió sin compartir un almuerzo con sus pares en el Palacio Presidencial, y a las 16 ya estaba de regreso a Buenos Aires.

Durante 26 años, el acuerdo fue buscado por Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, tanto como los distintos gobiernos de signo peronista y kirchnerista. Pero recién fue posible en el inicio de 2026, y firmado hoy, con Milei como presidente.