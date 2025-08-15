Se disputa la 6ta. fecha del Turismo Promocional ACTC en el Autodromo 9 de Julio

El Autódromo Ciudad de 9 de Julio Guillermo “Yoyo” Maldonado será sede los dias 16 y 17 de agosto de la 6ª fecha del Turismo Promocional del Centro Oeste Bonaerense, un evento que promete reunir a un parque de máquinas en constante crecimiento, figuras de peso y novedades que aseguran un espectáculo único.

En la Clase 2, destacan los regresos de José Basili (Junín) y del binomio Vilbazo – Sibona (25 de Mayo). A ellos se suman Ezequiel Campoy (Carlos Casares) con un Fiat 128, Francisco Potente (9

de Julio) tras meses de inactividad, Franco Coronel (Vedia) y Cristian Lagorio (9 de Julio), quien estrena su auto reconstruido tras el accidente del año pasado. El joven bolivarense Pedro Ricciuto

también será de la partida, luciendo un nuevo diseño en su unidad y buscando revancha luego de un abandono por rotura de motor en la fecha pasada.

La Clase 1 vivirá una competencia especial con pilotos invitados. Allí se destaca la dupla Emiliano Porcaro – Cristian Biondini (Olavarría) y la formada por Fernando Ferreyros – Tadeo Ferreyros (25 de Mayo), ambas con Ford Falcon, sumándose a una lista de binomios que le darán jerarquía a la divisional.

Por su parte, la recuperada Clase 3 suma un nuevo protagonista: Juan Bautista (General Alvear), quien se incorpora para medirse con los habituales animadores de la categoría.

Un Día del Niño diferente

Este gran evento automovilístico coincide con la celebración del Día del Niño, convirtiéndose en una propuesta ideal para disfrutar en familia. Los más chicos podrán vivir de cerca la pasión por los autos de carrera, recorrer boxes y sentir la adrenalina del automovilismo zonal.