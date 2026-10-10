Se disputa la 2da. fecha de la Primera A de manera desdoblada
Este fin de semana se disputa la segunda fecha del Torneo de Primera División A de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, «Copa Centenario Club Atl. Patricios», cuya programacion de la fecha es desdoblada. con partidos el sábado, el domingo y el lunes 12feriado. La actividad iba a comenzar ayer viernes, pero debido al estado del campo de juego del Estadio «Vicente Cusati», se pospuso para el lunes, y todo comienza hoy sábado 10 con el siguiente cronograma:
SÁBADO 10 DE OCTUBRE
En la localidad de Carlos María Naon, el CAN recibirá a Agustín Álvarez. El equipo arbitral estará integrado por Julio Márquez, Ignacio Brenna, Walter Medrano y Rosana San Miguel.
DOMINGO 11 DE OCTUBRE
La jornada dominical contará con cuatro encuentros:
Atlético 9 de Julio vs. Atlético Quiroga: se jugará en el estadio «Ramón N. Poratti», con el arbitraje de Diego Romero, Martín Pardavila, Guillermo Bonello e Isabela Maccarino.
San Martín vs. Deportivo San Agustín: se disputará en el estadio «Santiago Noé Baztarrica». Los árbitros designados son Enrique Márquez, Mauricio Piombo, Benjamín García y Julio Ramos.
Once Tigres vs. Atlético French: tendrá lugar en el estadio «Abel Del Fabro», con Sebastián Bravo, Nahuel Uriarte, Jonatan Crivelli y Franco Buffone como árbitros.
Atlético Patricios vs. El Fortín: se jugará en la cancha de Atlético Patricios. El equipo arbitral estará conformado por Martín Utello, Marcos Iaconis, María Radicciotti y Jimena Álvarez.
LUNES 12 DE OCTUBRE
Mientras que el lunes feriado se disputara el ultimo partido de la fecha, entre FC Libertad y Atlético 18 de Octubre. Los árbitros designados son Aldana Giles, Jonatan López, Martín Moreno y Cristian Zalazar.
HORARIOS
En las tres jornadas, los encuentros de Reserva comenzarán a las 14, mientras que los partidos correspondientes a Primera División A se iniciarán a las 16.
2da. Fecha
CAN – Ag. Alvarez
Atl. 9 de Julio – Atl. Quiroga
San Martin – San Agustin
Once Tigres – Atl. French
Atl. Patricios – El Fortin
Libertad – 18 de Octubre
Posiciones en el campeonato
Atl. 9 de Julio 3
Atl. Naon 3
18 de Octubre 3
French 3
San Agustin 3
San Martin 1
Atl. Quiroga 1
El Fortin 0
Libertad 0
Once Tigres 0
Ag. Alvarez 0
Atl. Patricios 0
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