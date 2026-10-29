En tiempos de El Niño, recomendaciones para el manejo del barro en tambos

Desde hace dos años, Argentina es miembro asociado de la Federación Internacional de Lechería. En su tarea de democratización de información técnica y científica trabaja ya en tres Comités Técnicos, entre los que se encuentra el de Bienestar Animal. Organizado en subgrupos específicos, está liderado por Alejandro Palladino.

En los últimos meses, el debate sobre el impacto climático concentró muchos intercambios de los que surgieron breves recomendaciones a tener en cuenta en los establecimientos lecheros, para aportar bienestar a los rodeos, pero a la vez a los equipos de trabajo.

Un escenario de precipitaciones excepcionales

El fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENOS) es una variación natural del sistema océano-atmósfera del Pacífico tropical. Durante El Niño se calientan anormalmente las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial y se modifica la circulación atmosférica. En sectores del centro-este argentino y el Litoral, esta fase se asocia con mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal, aunque no determina lo que sucederá en cada establecimiento. En octubre de 2026, NOAA confirmó un episodio de El Niño en fortalecimiento, con probabilidad superior al 83% de que persistan

condiciones fuertes a muy fuertes hasta el trimestre enero–marzo de 2027 [1]. Ante este escenario, el problema para los tambos no es únicamente cuánto llueve, sino cuánto tiempo permanecen saturados los suelos y qué superficies pierden funcionalidad.

Impacto sobre la operación, las personas y los animales

El deterioro de calles, accesos, corrales y caminos dificulta el traslado de vacas, la entrada de maquinaria, la distribución de alimentos y el retiro de leche. Las rutinas demandan más tiempo, aumentan las tareas de limpieza y mantenimiento y se elevan los riesgos de resbalones, caídas y maniobras inseguras para el personal.

En los sistemas pastoriles, el pisoteo de suelos saturados también perjudica la estructura del suelo y la productividad posterior de las pasturas [2].

En las vacas, el barro representa un problema directo de bienestar. Las superficies húmedas y sucias dificultan la locomoción, deterioran la higiene y desalientan el descanso. En un experimento controlado, las vacas multíparas permanecieron echadas 3,2 horas durante las primeras 24 horas en la condición de mayor barro, frente a 12,5 horas sobre suelo seco; son valores experimentales, no una predicción para todos los tambos [3]. El descanso es una necesidad comportamental relevante [4].

La mayor suciedad de ubres y pezones incrementa la exposición a patógenos ambientales; la humedad persistente y el mayor tiempo de pie pueden agravar los problemas podales. Las consecuencias sobre producción de leche suelen ser indirectas, por dificultades de acceso al alimento, menor consumo, enfermedades y pérdida de eficiencia; no debe

atribuirse toda caída productiva únicamente al barro.

Antes de las lluvias: preparar el establecimiento

La prioridad es evacuar el agua y reducir el tránsito sobre suelos vulnerables. Conviene reparar baches, consolidar sectores críticos de caminos, mantener pendientes y desagües, revisar alcantarillas y evitar que aguas de lavado o efluentes descarguen sobre calles de circulación. También deben mejorarse tranqueras, entradas a potreros, áreas próximas a bebederos y comederos, y corrales de espera: allí se concentra el pisoteo y se genera barro con mayor rapidez [2,5].

La preparación debe incluir un mapa de sectores anegables y rutas alternativas; potreros más firmes reservados para emergencias; disponibilidad de superficies secas y confortables para descanso; reservas de forraje y alimentos protegidas de la humedad; y revisión de bombas, energía de respaldo y almacenamiento de efluentes.

Organizar las tareas para minimizar movimientos innecesarios de vacas y maquinaria ayuda tanto al bienestar como a la conservación de las pasturas. El personal debe conocer anticipadamente las decisiones y responsables previstos para una contingencia.

Durante la contingencia: ajustar las prioridades

Si un potrero o corral se vuelve intransitable o no permite a las vacas echarse, debe habilitarse una alternativa con piso seguro, alimento, agua y un área de descanso seca y confortable. Mantener vacas durante períodos prolongados sobre hormigón desnudo puede resolver el problema del barro, pero generar restricciones de descanso. Puede recurrirse al pastoreo de acceso limitado para preservar potreros, siempre verificando que las vacas logren consumir suficiente alimento y descansar [2].

Se tienen que priorizar vacas próximas al parto, recién paridas, rengas y terneros.

En alimentación, la pérdida de acceso a pasturas puede reducir el consumo y exigir mayor suplementación. Corresponde reformular la dieta según el forraje realmente disponible, asegurar fibra físicamente efectiva, controlar calidad e inocuidad de silajes y reservas y evitar cambios bruscos. Si se reemplaza forraje con grandes cantidades de concentrados ricos en almidón, aumenta el riesgo de acidosis ruminal subaguda; no se recomienda, sin embargo, bajar el almidón indiscriminadamente sin considerar el aporte energético y el balance de la ración [6].

Con animales muy sucios, debe reforzarse la preparación individual de pezones: remover suciedad, lavar solo cuando sea necesario con agua limpia a baja presión y secar completamente antes de colocar las pezoneras.

Debe evitarse el lavado indiscriminado de toda la ubre y asegurarse la desinfección posordeño [5]. Al mismo tiempo, se necesita vigilancia adicional de mastitis, rengueras y lesiones podales, con atención temprana y sin tratamientos antibióticos preventivos indiscriminados. Hay que controlar diariamente el agua de bebida, la capacidad de manejo de efluentes y la seguridad del personal.

Cuándo cambiar el plan

El criterio no debería ser esperar a que el barro resulte inmanejable. La falta de superficies secas para echarse, el aumento de vacas que permanecen de pie, los desplazamientos inseguros, la imposibilidad de alimentar normalmente, la mayor suciedad de pezones o el incremento de rengueras deben activar modificaciones inmediatas. Frente a lluvias prolongadas, sostener rutinas habituales a cualquier costo puede ser más perjudicial que adaptar temporalmente el sistema. La prioridad es preservar alimentación, descanso, higiene, salud y condiciones de trabajo seguras.

Fuentes consultadas

[1] NOAA/CPC. ENSO Diagnostic Discussion, 8 oct. 2026.

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc_Sp.shtml

[2] DairyNZ. Wet weather management. https://www.dairynz.co.nz/support/crisis-and-adverse-events/wet-weathermanagement/

[3] Chen JM, Stull CL, Ledgerwood DN, Tucker CB. 2017. Muddy conditions reduce hygiene and lying time in dairy cattle. J Dairy Sci 100:2090–2103. https://doi.org/10.3168/jds.2016-11972

[4] Tucker CB et al. 2021. Invited review: Lying time and the welfare of dairy cows. J Dairy Sci 104:20–46. https://doi.org/10.3168/jds.2019-18074

[5] DairyNZ. SmartSAMM: Use good milking technique and a consistent routine (Technote 5); Fix areas that make udders dirty (Guideline 26). https://www.dairynz.co.nz/

[6] Lorenz I. Subacute ruminal acidosis in cattle and sheep. Merck Veterinary Manual, actualizado 2026.

https://www.merckvetmanual.com/digestive-system/diseases-of-the-ruminant-forestomach/subacute-ruminal-acidosis-incattle-and-sheep

Por consultas sobre el Comité Técnico de Bienestar Animal o la temática, contactarse con Alejandro Palladino a través de rpalladi@agro.uba.ar