En la mañana de este jueves en la intersección de las Av. Vedia y Av. Urquiza, se dejo inaugurada la nueva sede de Comisaria de la Mujer 9 de Julio, la cual con anterioridad estaba ubicada en Tucumán y Édison, y ante cuestiones edilicias, debió dejarse el lugar.

Ante ello desde el Municipio de 9 de Julio, junto con Policía Comunal de 9 de Julio procedieron a ubicar otro inmueble para el trabajo que llevan adelante desde la dependencia policial, cuyo jefe es la Of. Principal Estefanía Segovia.

La nueva dependencia cuenta con un mayor espacio, permitiendo a las distintas areas de Comisaria de la Mujer, desplegar mejor su trabajo para con las victimas de violencia de genero o violencia familiar, que se recepciona en el lugar.

El acto de apertura de la nueva sede Comisaria de la Mujer estuvo acompañado por la Intendente Municipal, María Jose Gentile, el sub secretario de Seguridad, Walter De Paoli,funcionarios municipales, del Concejo Deliberante, de la Super Intendencia de Policía Region Oeste II con asiento en Pehuajo, su Secretario, Crio, Inspector Franco Sanchez. Tambien representantes de la Super Intendencia de Políticas de Genero de la policía bonaerense, Crio. Mayor Miriam Rothar y Crio. Inspc. Monica Penini, de Policia Comunal, Comisario Inspector, Carlos Barrena de la Estación de Policía 9 de Julio, Crio. Juan Jose Davila, ademas de la Ayudantia de Fiscal 9 de Julio, Dr. Horacio Capurro y miembros de la Ayudanita,y DAIC 9 de Julio.

Tras una recorrida por las instalaciones, la Intendente Gentile agradeció a las autoridades policiales presentes, comento la decisión de contar con un espacio mas amplio y con mayor comodidad, al tiempo que agradeció al equipo de Comisaria de la Mujer por compromiso que se lleva adelante. Lo mismo hizo la Oficial Principal Segovia, al dirigirse ante los presente, dando el compromiso de trabajo para con la comunidad.