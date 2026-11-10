Se definieron los Torneos de Rugby de UROBA: Atlético 9 de Julio Campeón de la Copa de Plata

Se desarrollaron en la ciudad de 25 de Mayo, el día domingo 8 de noviembre, los partidos de rugby clasificatorios de segunda categoría de UROBA (Unión de Rugby del Oeste de la Provincia de Buenos Aires), que se llevaron a cabo en las dos canchas del Club Tacuara, donde se definieron las posiciones finales de la temporada de esta categoría.

Para la Etapa Desarrollo, por la Copa de Oro, Huracán (C. Casares) venció a Rinos (Saladillo), clasificando campeón; por la Copa de Plata el campeón fue el Club Atlético 9 de Julio, que venció a El Fortín (Olavarría) 32 a 19; y por la Copa de Bronce, la fusión de los clubes de Las Flores y San Miguel del Monte vencieron a Candeleros (Castelli). Y en la Etapa Campeonato, por la Copa de Oro, Azul Remo venció Social (Chacabuco), por la de Plata, Marabuntas (Los Toldos) a Gral.Belgrano Rugby y por la de Bronce Yaguá Pitá (Rojas) a Tacuara (25 de Mayo).

En cuanto al Club Atlético, tuvo una magnífica actuación, resultando superior al conjunto Olavarriense, pasando al frente en la primera mitad de la etapa inicial, con 12 tantos logrados en 3 minutos, a través de un try de Luciano Zubieta y al minuto otro de Tadeo Ippoliti, con conversión de Franco Zubieta, si bien El Fortín supo emparejar el juego con dos tries, para mostrar que daba para más.

Pero en el segundo tiempo, el equipo de 9 de Julio salió con todo, mostrando más resto que su adversario y en los 5 primeros minutos, con un penal de Franco Zubieta, un try de Tadeo Ippoliti y conversión de Franco, sacó ventajas definitorias, que le permitieron jugar con mayor tranquilidad y hubo otro try de José Ignacio Aramburu y conversión de Franco, ganando 32 a 19, culminando así la temporada con la Copa de Plata de UROBA y un buen panorama para el año que viene.

El equipo formó con Carlos Gallardi, Carlos Marín, Ignel Francisco Miglierina, Sebastián González, Jano Maiz, Pablo Albano, Juan Francisco Dorsi, Agustin Zubieta, Pedro A. Parera, Hugo Josué Moreno, Tadeo Ippoliti, Franco Zubieta, José Ignacio Aramburu, Guido Fasciolo, Luciano Zubieta, Martiniano Moreno, Mario Gabriel Maya y Juan M.Ferrere. DT Víctor Bordone.