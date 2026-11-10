Conmoción en Mechita: encontraron un cuerpo mutilado en un canal e investigan un posible homicidio

Una profunda conmoción atraviesa a la localidad de Mechita y a toda la región luego del hallazgo de un cuerpo que presentaría signos de mutilación en aguas del canal República de Italia, también conocido como Canal Cafiero, en inmediaciones del puente Larrea, dentro del partido de Alberti.

El descubrimiento se produjo pasadas las 14 horas de este lunes, en el marco de un importante operativo de búsqueda que involucró a dotaciones de Bomberos Voluntarios de Mechita, Bragado y Alberti.

El cuerpo fue localizado aproximadamente seis kilómetros aguas abajo del punto donde inicialmente se habían concentrado las tareas de rastrillaje.

El hallazgo abrió una nueva etapa en una investigación que mantiene en vilo a la comunidad, especialmente por las circunstancias que rodean la desaparición de un joven de 27 años y las versiones que comenzaron a circular durante las últimas horas.

El cuerpo presentaría signos de mutilación

Uno de los aspectos más impactantes del caso está relacionado con las condiciones en las que habría sido encontrado el cadáver.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, al cuerpo le faltarían las extremidades inferiores, una circunstancia que deberá ser examinada y documentada mediante las pericias forenses.

Este elemento adquiere particular relevancia debido a la circulación de un audio de WhatsApp en el que se hace referencia a un supuesto crimen y a detalles relacionados con las características del hecho.

Sin embargo, la autenticidad de ese mensaje, la identidad de quien lo habría grabado y la veracidad de su contenido todavía no han sido acreditadas judicialmente.

Por ese motivo, cualquier relación entre las características del cuerpo encontrado y las versiones difundidas deberá ser establecida por los investigadores.

Investigan un posible homicidio vinculado con un conflicto entre conocidos

Una de las hipótesis que se analiza en el marco de la investigación está relacionada con un presunto conflicto por la sustracción de herramientas.

Según esta línea investigativa, el episodio podría haberse originado a partir de diferencias entre personas que compartían una vivienda ubicada en el barrio Colonia de Mechita.

La hipótesis contempla que la víctima habría sustraído herramientas pertenecientes a personas de su entorno, situación que podría haber desencadenado un conflicto de mayor gravedad.

No obstante, esta versión todavía debe ser corroborada mediante pruebas y actuaciones judiciales, por lo que no es posible establecer que haya sido el motivo del presunto crimen.

Los investigadores trabajan para determinar qué ocurrió, quiénes podrían haber participado y cuáles fueron las circunstancias que precedieron a la muerte de la persona encontrada.

Dos personas permanecen demoradas

En el marco de las actuaciones judiciales, dos personas permanecen demoradas mientras avanza la investigación.

La aparición del cuerpo podría derivar en nuevas medidas procesales, aunque cualquier modificación de su situación deberá ser dispuesta por la autoridad judicial competente.

Por el momento, no se ha confirmado oficialmente que ambas personas tengan responsabilidad en la muerte investigada.

Las diligencias buscan establecer posibles vínculos entre los involucrados, reconstruir los acontecimientos y reunir elementos que permitan esclarecer el episodio.

Buscan determinar si se trata del joven desaparecido desde el sábado

Otro de los principales interrogantes está relacionado con la identidad de la persona fallecida.

La investigación intenta determinar si los restos encontrados pertenecen a un joven de 27 años sobre quien existía un pedido de averiguación de paradero desde el último sábado.

Durante las jornadas previas se habían desarrollado tareas de búsqueda para intentar establecer su ubicación.

Las características biológicas observadas preliminarmente serían compatibles con el rango de edad y el perfil de la persona desaparecida.

Sin embargo, la identidad del cuerpo todavía no fue confirmada, por lo que será necesario aguardar los resultados de los estudios correspondientes.

La autopsia será fundamental para esclarecer lo ocurrido

La intervención de los especialistas forenses será determinante para avanzar en la investigación.

La autopsia permitirá obtener información sobre las causas de la muerte, las lesiones que presenta el cuerpo y otros elementos que podrían resultar relevantes para reconstruir las circunstancias del fallecimiento.

Asimismo, deberán realizarse los procedimientos necesarios para establecer fehacientemente la identidad de la persona encontrada.

Estos resultados serán fundamentales para determinar si existe una relación entre el hallazgo, la desaparición del joven de 27 años y las hipótesis que actualmente se encuentran bajo análisis.

Mechita permanece conmocionada mientras avanza la investigación

El caso ha generado una profunda preocupación entre los habitantes de Mechita, una comunidad que sigue con atención las novedades de una investigación rodeada de interrogantes.

El importante despliegue de bomberos, personal policial y especialistas permitió localizar el cuerpo en una zona alejada del lugar donde habían comenzado los rastrillajes.

Ahora, la investigación judicial deberá determinar la identidad de la víctima, establecer las circunstancias de su muerte y esclarecer si existió la participación de otras personas.

Mientras se aguardan los resultados de la autopsia y las próximas medidas judiciales, el hallazgo mantiene conmocionada a toda la región.

Fuente: Bragado TV