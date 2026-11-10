Bomberos Voluntarios recibio de empresas locales material para trabajo en altura

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio hicieron publico el aporte de dos empresas locales Alejandro Andrade y SYH de donación de cuerdas destinadas a fortalecer el equipamiento del cuerpo de Bomberos Voluntarios, para el trabajo bomberil en altura

Desde la entidad de Bomberos, resaltaron que dichos elementos son fundamentales para distintas tareas de rescate, especialmente en intervenciones que requieren trabajos en altura, descensos y acceso a lugares de difícil alcance.

Sin duda este y otros aportes que hacen empresas, comercios y vecinos, representa un gesto de compromiso y responsabilidad social con una institución que diariamente trabaja al servicio de toda la comunidad.