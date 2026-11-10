Museo Archivo Historico «Julio de Vedia»: Presentan el libro “Sable alemán – Lanzas mapuches»

La Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a participar de la presentación del libro “Sable alemán – Lanzas mapuches. La historia que nadie contó sobre Federico Rauch y los ‘indios pampas’”, del autor Adrián Moyano.

La actividad se realizará el próximo sábado 14 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Museo, Archivo y Centro Cultural “Julio de Vedia”.

La obra propone una mirada histórica sobre la figura de Federico Rauch y los pueblos originarios de la región pampeana, abordando aspectos de una historia que invita a revisar y profundizar el conocimiento sobre nuestro pasado.

La presentación es organizada por la Municipalidad de Nueve de Julio y estará abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.