El trágico número del invierno que enciende las alarmas en la Provincia: 165 muertes y La Plata al frente de los siniestros

El tránsito en la Provincia de Buenos Aires cobró un saldo alarmante durante los meses invernales. De acuerdo con el relevamiento trimestral elaborado por el Observatorio de Datos Estratégicos, un total de 165 personas perdieron la vida a causa de siniestros viales entre junio y agosto de este año. Las cifras oficiales o estimaciones del observatorio traducen esta tragedia en un promedio constante de 55 decesos mensuales y 1,8 muertes diarias, evidenciando una problemática estructural que continúa azotando tanto a las rutas como a los entramados urbanos del territorio provincial.

El pulso mensual: el pico de julio y la sombra de una tendencia en alza

La dinámica de la siniestralidad mostró variaciones marcadas a lo largo del trimestre invernal. El periodo comenzó en junio con un registro de 49 víctimas fatales. Sin embargo, la situación se agravó de manera notable en el mes siguiente, julio experimentó un incremento del 28,6 por ciento, sumando 14 decesos más respecto a junio para alcanzar el pico máximo del trimestre con 63 víctimas fatales.

Aunque agosto dio un respiro con un descenso del 15,9 por ciento al contabilizar 53 muertes —diez menos que en el mes anterior—, la comparativa general entre el inicio y el final del periodo muestra un incremento neto del 8,2 por ciento si se contrasta agosto frente al mes de junio. Este comportamiento irregular ratifica que la inseguridad vial se mantiene latente, intensificándose en períodos de mayor circulación o condiciones climáticas adversas propias de la temporada invernal.

Rutas versus zonas urbanas: el peligro latente en los corredores viales

Al analizar la infraestructura donde ocurrieron los trágicos hechos, el informe destaca que las rutas concentran la mayor parte de la letalidad en la provincia. En conjunto, las rutas nacionales y provinciales sumaron 103 fallecimientos, lo que representa el 62,4 por ciento del total de las víctimas del trimestre. Específicamente, las rutas nacionales acumularon 57 decesos (con 15 en junio, 22 en julio y 20 en agosto), mientras que las rutas provinciales registraron 46 muertes (distribuidas en 17 en junio, 17 en julio y 12 en agosto).

Por su parte, el ámbito urbano y las vías secundarias no quedaron exentos de la problemática. Las calles, avenidas y otras vías nuclearon 62 víctimas fatales, abarcando el 37,6 por ciento restante del mapa trimestral, con un comportamiento sostenido de 17 casos en junio, 24 en julio y 21 en agosto. Estos datos confirman que el riesgo vial se distribuye de forma transversal, afectando tanto la alta velocidad de los corredores interurbanos como la convivencia cotidiana en las calles de las ciudades.

Automóviles y motocicletas: los usuarios más vulnerables de la red vial

Desde la perspectiva de los usuarios involucrados, el relevamiento expone una concentración abrumadora en dos segmentos concretos. Los automovilistas y los motociclistas reunieron de forma combinada 143 de las 165 muertes, alcanzando un impactante 86,7 por ciento del total del trimestre.

Los ocupantes de automóviles se posicionaron como la categoría más afectada al contabilizar 87 víctimas fatales, es decir, el 52,7 por ciento del universo total, con un pico de 43 fallecidos durante el mes de julio. En tanto, las motocicletas ocuparon el segundo lugar con 56 decesos (33,9%). No obstante, el informe advierte sobre un cambio de tendencia relevante ocurrido en agosto, mes en el cual los motociclistas superaron a los automovilistas al concentrar un mayor número de víctimas fatales.

El cuadro de vulnerabilidad se completa con la participación de los peatones, que sumaron 17 fallecidos (10,3%), y los ciclistas, que registraron 5 muertes (3,0%) a lo largo de los tres meses.

El mapa territorial: La Plata al frente de la estadística municipal

En el plano geográfico y distrital, el informe del Observatorio pone la lupa sobre los municipios bonaerenses que acumularon los registros más altos de mortalidad vial. El partido de La Plata encabezó la estadística provincial al acumular un total de 16 víctimas fatales entre junio y agosto, destacándose particularmente el mes de julio con 10 decesos en su jurisdicción.

Detrás de la capital provincial se ubicaron, en un plano de similitud, los distritos de General Pueyrredón y Luján, ambos con un acumulado de 8 víctimas fatales cada uno. Mientras General Pueyrredón repartió sus casos de manera más uniforme a lo largo del trimestre (4 en junio, 1 en julio y 3 en agosto), Luján experimentó un marcado repunte durante julio, mes que concentró 7 de sus 8 muertes totales. Desde el Observatorio de Datos Estratégicos remarcaron que estas cifras preliminares continúan sujetas a revisión permanente mientras se consolidan los registros definitivos de la siniestralidad bonaerense.