La Intendente Gentile participo del oficio religioso presidido por Leon XIV en CABA

Desde la Secretaria privada del Municipio de 9 de Julio, informaron que la Intendente María José Gentile, asistio este lunes 9 de noviembre a la Misa presidida por el Papa León XIV, en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gentile participó de esta celebración, en el marco del Viaje Apostólico del Leon XIV, que se desarrolla entre el 8 y el 11 de noviembre bajo el lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”.

La ceremonia constituyó un momento de profunda emoción, de esos que resultan difíciles de describir con palabras, y una experiencia de enorme significado para quienes tuvieron la oportunidad de compartirla.

La presencia de la jefa comunal en esta celebración, para la que fue especialmente invitada, le permitió ser parte de un acontecimiento de gran relevancia para la comunidad católica del país en representación de la localidad, subrayaron en la nota de prensa municipal difundida.